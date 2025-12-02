“Así es que se rescata, hijue…” fueron las palabras que le dijo Miguel Ayala a su padre, el cantante Giovanny Ayala, luego del operativo de rescate que ejecutó el Gaula de la Policía en el departamento del Cauca.

El hijo del cantante de música popular fue secuestrado hace 15 días en el departamento del Cauca, en zona donde tienen injerencia las disidencias de Iván Mordisco.

“Así es que se rescata, hijuep...”: las palabras de Miguel Ayala, a su padre, el cantante Giovanny Ayala, luego de ser rescatado por el Gaula de la Policía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/duxUc6IlVK — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

En un cambuche en medio de la selva de la vereda los Chorritos, del municipio La Sierra, fue encontrado Miguel y su manager Nicolás Pantoja. Comandos élite del Gaula lograron ubicar el denigrante refugio donde estaban secuestrados los jóvenes y los rescataron.

“Con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron el rescate sano y salvo del reconocido cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca)”, indicó el Gaula de la Policía.

Agregó la autoridad que “la intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”.

En el mismo reporte de las autoridades se advirtió que los delincuentes que tenían secuestrado a Miguel Ayala estarían exigiendo la suma de 7.500 millones de pesos por su liberación, lo que faltaba para confirmar que se trató de un secuestro extorsivo a manos —de acuerdo con la Policía— de integrantes del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

“Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $ 7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión”, dijo la Policía.

