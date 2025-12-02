Suscribirse

Nación

“Así es que se rescata, hijuep...”: las palabras de Miguel Ayala a su padre, el cantante Giovanny Ayala, luego de ser rescatado por la Policía

El joven cantante fue secuestrado en el Cauca y rescatado en las últimas horas por el Gaula.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 11:33 p. m.
Miguel Ayala habló con su padre a pocos minutos de haber sido liberado.
Miguel Ayala habló con su padre a pocos minutos de haber sido liberado. | Foto: Instagram @noticiascaracol

“Así es que se rescata, hijue…” fueron las palabras que le dijo Miguel Ayala a su padre, el cantante Giovanny Ayala, luego del operativo de rescate que ejecutó el Gaula de la Policía en el departamento del Cauca.

El hijo del cantante de música popular fue secuestrado hace 15 días en el departamento del Cauca, en zona donde tienen injerencia las disidencias de Iván Mordisco.

En un cambuche en medio de la selva de la vereda los Chorritos, del municipio La Sierra, fue encontrado Miguel y su manager Nicolás Pantoja. Comandos élite del Gaula lograron ubicar el denigrante refugio donde estaban secuestrados los jóvenes y los rescataron.

“Con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron el rescate sano y salvo del reconocido cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca)”, indicó el Gaula de la Policía.

Agregó la autoridad que “la intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”.

Revelan detalles del rescate de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, quien estaba secuestrado

En el mismo reporte de las autoridades se advirtió que los delincuentes que tenían secuestrado a Miguel Ayala estarían exigiendo la suma de 7.500 millones de pesos por su liberación, lo que faltaba para confirmar que se trató de un secuestro extorsivo a manos —de acuerdo con la Policía— de integrantes del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

“Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $ 7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión”, dijo la Policía.

Giovanny Ayala habló, luego de la liberación de su hijo Miguel Ayala y su mánager, Nicolás.
Giovanny Ayala habló, luego de la liberación de su hijo Miguel Ayala y su mánager, Nicolás. | Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @giovannyayalaoficial - 2. X: @BluRadioCo

En las próximas horas la Fiscalía presentará ante jueces de control de garantías a la persona que fue capturada en el sitio donde mantenían secuestrados a Miguel Ayala y su manager. El ente acusador imputará el delito de secuestro extorsivo.

