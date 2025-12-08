Murió el hombre que asesinó a su hija de 8 años en Atlántico: revelaron su foto

Sigue la conmoción en el barrio Primero de Mayo del municipio de Soledad, en el Atlántico, por el asesinato de una niña de tan solo 8 años de edad a manos de su papá, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández.

Al parecer, el hombre de 32 años cometió el crimen porque la mamá de la pequeña no quería continuar la relación entre los dos. Por eso, se había llevado a la menor de edad y la asesinó en la tarde de este sábado, 6 de diciembre.

El hecho ha generado conmoción en esta zona del país. | Foto: Getty Images

Después de esto, el sujeto se autolesionó para quitarse la vida, pero en un principio quedó vivo. Por ello, los uniformados de la Policía que atendieron el caso lo trasladaron hasta el hospital Simón Bolívar.

Allí duró varias horas conectado y con los médicos prestándole la atención para evitar que muriera, incluso tuvo que ser trasladado al hospital Adelita de Char. Sin embargo, pese al esfuerzo de los trabajadores de la salud, se confirmó su deceso hacia las 10:30 de la noche del mismo sábado.

Fontalvo Hernández falleció sin responder por lo que hizo.

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás de este caso, pero poco a poco se han ido conociendo algunos detalles.

Este es el hombre señalado de acabar con la vida de su propia hija. | Foto: API

Un aspecto clave fue la carta que escribió el hombre antes de cometer el crimen y que fue conocida por SEMANA. Allí, queda en evidencia el motivo por el que hizo todo.

"Te dije que no te voy a dar a mi hija y que las vas a pagar con lágrimas de sangre. Esto lo hago más por mi hija porque esa falta de respeto que le quiere incluir no me gusta. Hoy, 6 de diciembre, vas a recordar esta fecha de por vida”, señaló.

Además, Ana Isabel Salas Potes, abuela de la menor de edad, contó que en los últimos días el hombre no les dejó ver a la pequeña, ya que exigía que su hija se fuera a vivir con él.

"Como él sabía que ya mi hija la tenía bien ganada con la niña, mira lo que le hizo”, manifestó en diálogo con el medio El Heraldo.

Incluso, la progenitora había hablado con la niña y le había prometido que ese mismo sábado la iría a recoger, pero la tragedia se consumó.