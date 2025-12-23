Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, y provocó accidente: en video quedó registrado todo

Los conductores irresponsables en el país no dan tregua. En horas de la madrugada este martes, 23 de diciembre, un sujeto que conducía una camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, como si nada.

En un video de una cámara de seguridad se observa a los conductores que iban en sentido contrario, esquivándolo para evitar una tragedia.

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Mientras tanto, el irresponsable conductor seguía conduciendo normalmente, hasta que finalmente atropelló a un motociclista, pocos metros después de haber salido del túnel.

Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, y provocó accidente. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/P7zV00Q4sT — Revista Semana (@RevistaSemana) December 23, 2025

Desde la Concesionaria APP GICA S.A. rechazaron lo hecho por este conductor que puso en riesgo la vida de varias personas.

El accidente en túnel de Gualanday. Foto: Tomada de la cuenta en X: @APPGICA

“Concesionaria APP GICA S.A., informa que, el día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se presentó un siniestro vial en el túnel de Gualanday, donde un vehículo transitó de manera irresponsable en contravía, poniendo en grave riesgo a los usuarios del corredor vial. Desde la Concesionaria APP GICA rechazamos de manera contundente este tipo de conductas que atentan contra la vida y la seguridad de todos. Cuidarte es cuidar a los demás”, indicaron puntualmente desde esa concesionaria.

En cuanto al motociclista que resultó herido y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, por el momento se desconoce su estado de salud.

Identifican a esposos que murieron en trágico accidente en Buenaventura: su hijo se bajó del carro segundos antes y se salvó

SEMANA conoció que el hombre no se dejó realizar la prueba de alcoholemia. Sin embargo, las autoridades de Tránsito le impusieron tres comparendos.

En redes sociales, así reaccionaron algunos internautas: “Siendo yo el conductor de uno de esos camiones, en lugar de abrirle campo, le freno, le cierro el paso a ver qué va a hacer. O se estampilla, o nos matamos. Así de cierta forma colaboro para tratar de evitar que cause una tragedia”; “Que le paso a ese psiquiatra! Increíble una persona de estas y con tantos comparendos encima”; “A esos asesinos al volante hay que lincharlos igual o peor que a las ratas que roban en las calles”; “Prisión para ese maldito animal”“.