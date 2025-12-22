Nación

Identifican a esposos que murieron en trágico accidente en Buenaventura: su hijo se bajó del carro segundos antes y se salvó

El grave siniestro quedó grabado en un impresionante video que se ha hecho viral y ha generado consternación.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 3:04 p. m.
Esta fue la pareja que falleció tras el fuerte impacto por parte de la tractomula.
Esta fue la pareja que falleció tras el fuerte impacto por parte de la tractomula. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Hay conmoción en Valle del Cauca por el trágico accidente ocurrido en la autopista entre Buga y Buenaventura, que dejó, lamentablemente, dos personas muertas.

Todo ocurrió hacia las 3:00 p. m. del pasado viernes 19 de diciembre, y poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del hecho, que hoy es investigado por las autoridades.

El accidente en vía a Buenaventura.
El accidente en vía a Buenaventura. Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Las víctimas fatales fueron identificadas como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, una pareja de esposos que se movilizaban junto a sus hijos. El hombre y la mujer eran conocidos por el trabajo que realizaban en el granero Judas, en Bellavista.

En el vehículo, según se ha conocido, viajaban cuatro personas: los dos adultos y los niños. Sin embargo, como si fuera un milagro, uno de los menores aprovechó el trancón que había en ese momento y se bajó del vehículo para orinar.

De hecho, hay un video que, al parecer, fue grabado por sus padres y que muestra ese instante. A la mujer se le escucha decir: “Chao, Julio”, en señal de broma.

Lamentablemente, segundos después, una tractomula, que supuestamente se quedó sin frenos, los embistió por la parte trasera, lo que llevó a que el carro impactara con otro vehículo de carga que estaba al frente y prácticamente los aplastó.

Así quedó el carro tras el fuerte impacto.
Así quedó el carro tras el fuerte impacto. Foto: API

Todo esto ocurrió mientras que uno de los hijos de la pareja veía todo desde el costado de la vía. Milagrosamente, su hermano, quien se encontraba dentro del automotor, sobrevivió al siniestro vial.

Por su parte, los dos esposos fallecieron en el sitio, pese a la rápida reacción de los testigos que se encontraban en la carretera, quienes auxiliaron a las víctimas en cuestión de segundos.

Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó

En un video que circula por redes sociales se observa la forma en la que la tractomula embistió al carro y ocasionó la tragedia. Además, otros audiovisuales muestran cómo la tristeza y la angustia se apoderaron rápidamente de la escena.

De acuerdo con medios regionales, el menor que se encontraba en el carro cuando se presentó el accidente permanece en un centro médico debido a que sufrió graves heridas en las piernas, mientras que su hermano quedó bajo el cuidado de sus familiares.

Por el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad lo ocurrido en este trágico hecho, que enluta al Valle del Cauca en medio de las celebraciones de Navidad.

