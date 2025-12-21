NACIÓN

Sale a luz aterrador detalle tras accidente en vía a Buenaventura que dejó a pareja de esposos muertos: “chao, Julio”

El grave accidente se presentó en horas de la tarde del pasado viernes, 19 de diciembre.

Redacción Nación
21 de diciembre de 2025, 5:21 p. m.
El accidente en la vía a Buenaventura.
El accidente en la vía a Buenaventura. Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Luto en una familia del Valle del Cauca, luego de que el pasado viernes 19 de diciembre murieran dos de sus integrantes, en instantes en que el carro en el que se movilizaban fuera impactado por una tractomula por la parte de atrás y posteriormente chocaran contra otro automotor que estaba ubicado adelante.

Las imágenes que circularon en redes sobre este grave accidente que se presentó en la vía al mar, entre Buga y Buenaventura, en el Valle del Cauca, fueron impactantes, teniendo en cuenta que el vehículo quedó en medio de las dos tractomulas, totalmente aplastado, y tres personas atrapadas en el automotor.

Tras lo anterior, murió la pareja de esposos identificados como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz.

Ahora, transcurridas pocas horas de este accidente de tránsito en el Valle del Cauca, se conoció un aterrador detalle que demostraría que los milagros sí existen.

Resulta que, en el momento exacto del accidente, en esa vía había un trancón, motivo por el cual un niño, hijo de la pareja fallecida, aprovechó para bajarse del carro y orinar a un costado de la vía.

Mientras tanto, desde el interior del vehículo, sus papás y un hermano que también se salvó, lo grababan mientras él orinaba.

En unos videos que SEMANA se abstiene de publicar por respeto a la familia del menor, se puede apreciar que, cuando grababan al niño en medio de risas, fue que la tractomula los chocó por la parte de atrás. Luego, todo quedó reducido a latas y gritos.

Además, se escucha a Lina Marcela Díaz, mamá del menor, decirle al niño en son de broma mientras lo grababan, “chao, julio”. Posteriormente, en cuestión de segundos, ella junto a su esposo murieron tras el fuerte impacto de la tractomula.

Sobre la pareja de esposos fallecidos se estableció que eran ampliamente conocidos y apreciados en un sector llamado Bellavista, dado que eran tenderos de un reconocido supermercado.

