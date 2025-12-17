Un nuevo accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el país y habría dejado a una persona muerta, además de varios heridos. Un bus de Copetrán, una empresa santandereana, cayó a un abismo cuando cubría la ruta desde Bucaramanga hacia el departamento de Arauca.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, en el corregimiento de San Bernardo, entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca.

Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca. Foto: @EltrinoCo

Al parecer, el bus cayó a un abismo y rodó varios metros durante algunos segundos. Sin embargo, hasta el momento no están claras cuáles fueron las causas.

En un video que se ha conocido en las redes sociales, se observa a algunos de los pasajeros saliendo del vehículo y buscando ponerse a salvo. Además, presentan lesiones por lo ocurrido.

También se alcanza a escuchar el llanto de un bebé y se ve la forma en la que testigos intentan ayudar a los heridos. De hecho, pusieron una cuerda y entre varios hombres los apoyan para que puedan salir del abismo.

El bus, por su parte, quedó en el interior de una zona selvática, lo que ha dificultado las labores que se realizan a esta hora.

Los organismos de emergencia ya se encuentran en la zona adelantando la extracción de los lesionados y trasladándolos hasta centros médicos.

Por el momento, aunque esto no está confirmado de manera oficial, se habla de por lo menos ocho personas heridas y un pasajero muerto. Sin embargo, hay informaciones que apuntan a que podrían ser dos las víctimas mortales.

Las labores se centran en auxiliar a las personas y posteriormente se dará inicio a las investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este nuevo siniestro vial.

Se espera que en las próximas horas se amplíe la información y se entregue una cifra oficial de los afectados por este hecho.

Este accidente ocurre pocos días después de una tragedia similar que ocurrió en Remedios, Antioquia, y que dejó a 17 personas sin vida. Un bus, que llevaba estudiantes de un colegio, cayó a un abismo en circunstancias que todavía no se han aclarado.