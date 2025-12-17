Nación

Otro trágico accidente en Colombia: bus cayó a un abismo, dejando una persona muerta y varios heridos

En un video se ve el momento en el que los lesionados son ayudados a salir del sitio en el que quedó el vehículo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
17 de diciembre de 2025, 4:15 p. m.
Accidente de bus entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
Accidente de bus entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Foto: API

Un nuevo accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el país y habría dejado a una persona muerta, además de varios heridos. Un bus de Copetrán, una empresa santandereana, cayó a un abismo cuando cubría la ruta desde Bucaramanga hacia el departamento de Arauca.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, en el corregimiento de San Bernardo, entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca.

Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca.
Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca. Foto: @EltrinoCo

Al parecer, el bus cayó a un abismo y rodó varios metros durante algunos segundos. Sin embargo, hasta el momento no están claras cuáles fueron las causas.

En un video que se ha conocido en las redes sociales, se observa a algunos de los pasajeros saliendo del vehículo y buscando ponerse a salvo. Además, presentan lesiones por lo ocurrido.

Barranquilla

Reversazo de MinEducación: Leyton Barrios continúa como rector de la Uniatlántico

Nación

La condena “de por vida” contra un sicario de Los Costeños que obedecía órdenes de quien hoy se presenta como gestor de paz

Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Nación

Mientras el Gobierno Petro dice que investigará rumba de Carlos Ramón González, revelan nuevo video del prófugo haciendo “el trencito”

Cali

Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

Nación

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Nación

Investigadores del caso Miguel Uribe Turbay explican compulsa de copias por supuestas filtraciones: “Fue una solicitud propia”

Cartagena

Refuerzan seguridad en Bolívar con la llegada más policías para los municipios: así serán distribuidos

Medellín

Conmovedor video: a una joven del Liceo Antioqueño de Bello le cantaron la canción de cumpleaños en medio de su velorio

Medellín

Se pronuncia empresa del bus que cayó al abismo donde fallecieron 17 personas; dio detalles del conductor y el vehículo: “Venía bien”

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, habla del siniestro: “Somos conscientes”

También se alcanza a escuchar el llanto de un bebé y se ve la forma en la que testigos intentan ayudar a los heridos. De hecho, pusieron una cuerda y entre varios hombres los apoyan para que puedan salir del abismo.

El bus, por su parte, quedó en el interior de una zona selvática, lo que ha dificultado las labores que se realizan a esta hora.

Los organismos de emergencia ya se encuentran en la zona adelantando la extracción de los lesionados y trasladándolos hasta centros médicos.

Por el momento, aunque esto no está confirmado de manera oficial, se habla de por lo menos ocho personas heridas y un pasajero muerto. Sin embargo, hay informaciones que apuntan a que podrían ser dos las víctimas mortales.

Video | Así quedó el lugar donde murieron 17 personas tras accidente en Antioquia: “Veo muchísima negligencia”

Las labores se centran en auxiliar a las personas y posteriormente se dará inicio a las investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este nuevo siniestro vial.

Se espera que en las próximas horas se amplíe la información y se entregue una cifra oficial de los afectados por este hecho.

Este accidente ocurre pocos días después de una tragedia similar que ocurrió en Remedios, Antioquia, y que dejó a 17 personas sin vida. Un bus, que llevaba estudiantes de un colegio, cayó a un abismo en circunstancias que todavía no se han aclarado.

Mas de Nación

Leyton Barrios, rector de la Universidad del Atlántico.

Reversazo de MinEducación: Leyton Barrios continúa como rector de la Uniatlántico

Las actividades de esta banda criminal, al parecer, seguían siendo coordinadas por su cabecilla alias Castor, quien se encuentran recluido en una cárcel.

La condena “de por vida” contra un sicario de Los Costeños que obedecía órdenes de quien hoy se presenta como gestor de paz

Clima en Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Y a la derecha en su fiesta en Managua (Nicaragua)

Mientras el Gobierno Petro dice que investigará rumba de Carlos Ramón González, revelan nuevo video del prófugo haciendo “el trencito”

Este es el momento en que pretenden ingresar la volqueta cargada de explosivos.

Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.

Investigadores del caso Miguel Uribe Turbay explican compulsa de copias por supuestas filtraciones: “Fue una solicitud propia”

Llegan más policías para reforzar la seguridad en Bolívar.

Refuerzan seguridad en Bolívar con la llegada más policías para los municipios: así serán distribuidos

El Distrito gasta cada año unos 20 mil millones de pesos de su presupuesto para pagar la atención de estos puntos.

Piden medidas urgentes para evitar una posible crisis de basuras en Bogotá: esta es la razón

Accidente de bus entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca.

Otro trágico accidente en Colombia: bus cayó a un abismo, dejando una persona muerta y varios heridos

Noticias Destacadas