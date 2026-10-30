Señalan qué pasará en el Congreso con la Ley de Rescate Económico: “Estamos en una situación coyuntural”

Este jueves, 29 de octubre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó en el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, que busca desactivar la crisis fiscal del país.

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“El Gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo. Presentamos esta ley para salvar a Colombia de la quiebra, evitar la pérdida de 360.000 empleos y prevenir una recesión”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo.

En El Debate de SEMANA, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló qué pasará en el Congreso de la República con la Ley de Rescate Económico.

“¿Yo creo que se debe aprobar? La respuesta es sí. La pregunta es: ¿se debe aprobar tal cual como está? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo conveniente sería aprobar más impuestos a los alimentos y que puedan generar elementos inflacionarios. Pero yo sí creo que hay un punto importante y es que se debe aprobar el capítulo de gasto, el capítulo de tarifas empresariales, de alivios, de las facultades que tiene la Dian para seguir luchando contra la evasión y el contrabando. Pero a la hora de la verdad, yo creo que más impuestos es muy incómodo, creo que debe haber planes alternos”, opinó Junco en El Debate de SEMANA.

Además, Junco recalcó que, junto con otros expertos, ha coincidido en que el Estado no debería imponer más impuestos y, debería vender activos.

“Estamos en una situación coyuntural. Hoy en día, el Estado colombiano tiene el 51,41 % en una empresa que se debe vender, que es ISA. También tiene un porcentaje muy importante de facultad para vender acciones de Ecopetrol; en este caso yo suprimiría el tema de grabar la canasta familiar y el tema de parafiscales que toca el bolsillo de los trabajadores, por 20 de activos”, agregó el experto.

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“Nos dejaron en la inmunda”

Al presentar este jueves el proyecto en el Congreso de la República, junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que nunca antes un Gobierno como el anterior había sido tan irresponsable en materia de sobreendeudamiento.

“Nunca antes en la historia de este país un Gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento. Una bomba de quienes gastaron más de lo que recibieron mes a mes y multiplicaron por cuatro veces esa diferencia: exceso de gasto sobre el ingreso. Es más o menos como vivir de la tarjeta de crédito y cada año duplicar el cupo usado de esa tarjeta, sin pagar las deudas ni ordenar la casa para evitar el derroche”, explicó Restrepo.