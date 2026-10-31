Juan Carlos Suárez reveló por qué eligió el disfraz Darth Maul antes del asesinato de Jaime Esteban Moreno: “Tenía planeado”

Juan Carlos Suárez Ortiz, condenado a 37 años de prisión por el asesinato del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno, se refirió por primera vez a lo ocurrido durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, en Bogotá.

Juan Carlos Suárez contó por qué persiguió a Jaime Esteban Moreno para golpearlo cuando él ya se iba: “Me hicieron pensar”

En una entrevista con el videopódcast Conducta Delictiva, publicada el 30 de octubre de 2026, el joven ofreció su versión de los hechos y relató algunos detalles de lo ocurrido antes de la agresión que acabó con la vida del universitario. Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención fue la explicación que dio sobre el motivo por el que eligió su disfrz para asistir a la fiesta de Halloween horas antes del crimen.

Suárez explicó que inicialmente tenía pensado caracterizarse como Aang, el protagonista de la serie animada Avatar: la leyenda de Aang. No obstante, aseguró que no logró conseguir las prendas necesarias para recrear el atuendo del personaje, por lo que tuvo que buscar otra alternativa. Ante esta situación, comenzó a considerar opciones que fueran más sencillas de conseguir y que se ajustaran a la temática de la celebración.

Según su relato, la fiesta tenía como temática principal a los villanos, por lo que finalmente se inclinó por Darth Maul, uno de los antagonistas de la saga Star Wars. El personaje le permitía completar su caracterización mediante maquillaje y prendas de vestir fáciles de conseguir.

El expediente de la Fiscalía permitió la imputación de cargos en contra de Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado, así como la medida de aseguramiento. Foto: JUAN FERNANDO CANO-SEMANA/ SUMINISTRADO A SEMANA api

Suárez recordó que, durante una audiencia, “un juez de control de garantías dijo que era preocupante que yo estuviera disfrazado de esa forma”. A partir de ese comentario, explicó las razones que lo llevaron a elegir el disfraz de Darth Maul: “Como yo soy calvo, hay muchos personajes de los cuales me puedo disfrazar en Halloween. Tenía planeado disfrazarme de Avatar: la leyenda de Aang porque era fácil, pero no conseguí la toga. Entonces pensé que disfrazarme de un villano calvo era sencillo. Vi que ese disfraz consistía simplemente en maquillarme de rojo y negro”.:

Posteriormente, al ser consultado sobre si conocía al personaje de la película, respondió: “No, yo no sé nada de ese personaje. Solo sé que pintado de rojo y negro me parezco a él”.