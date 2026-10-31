En video quedó registrado el choque entre un carro y un bus en la vía Soacha-Mesitas del Colegio: múltiples personas afectadas

Durante la mañana de este sábado 31 de octubre, un fuerte accidente quedó registrado en la vía Soacha-Mesitas del Colegio, luego de que un carro particular y un bus de servicio intermunicipal de la empresa Tequendama chocaran en la zona.

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El siniestro vial provocó que a estas horas el paso por el sector se encuentre restringido mientras las autoridades y bomberos atienden lo ocurrido.

Videos que circularon en redes sociales mostraron cómo ocurrió el accidente, mostrando el momento en el que el conductor del carro particular comenzó a invadir el carril opuesto hasta derivar en el choque.

Se reporta que, tras el accidente, un total de 8 personas se encuentran lesionadas, entre ellas tres menores de edad, sin lesiones de consideración. Los ciudadanos afectados por el hecho son trasladados en ambulancias hacia el Hospital San Antonio del Tequendama.

Recomendaciones para circular por las carreteras del país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comparte las siguientes recomendaciones que deben tener en cuenta cuando circulen por las carreteras del país durante los puentes festivos: