En video quedó registrado el choque entre un carro y un bus en la vía Soacha-Mesitas del Colegio: múltiples personas afectadas

Durante la mañana de este sábado 31 de octubre, un fuerte accidente quedó registrado en la vía Soacha-Mesitas del Colegio, luego de que un carro particular y un bus de servicio intermunicipal de la empresa Tequendama chocaran en la zona.
El siniestro vial provocó que a estas horas el paso por el sector se encuentre restringido mientras las autoridades y bomberos atienden lo ocurrido.
Videos que circularon en redes sociales mostraron cómo ocurrió el accidente, mostrando el momento en el que el conductor del carro particular comenzó a invadir el carril opuesto hasta derivar en el choque.
Un fuerte choque entre un vehículo particular y un bus intermunicipal de la empresa Tequendama quedó registrado en la vía Soacha-Mesitas del Colegio. Se reportan ocho heridos, tres de ellos menores de edad. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/nRGJHTYZNI— Revista Semana (@RevistaSemana) October 31, 2026
Se reporta que, tras el accidente, un total de 8 personas se encuentran lesionadas, entre ellas tres menores de edad, sin lesiones de consideración. Los ciudadanos afectados por el hecho son trasladados en ambulancias hacia el Hospital San Antonio del Tequendama.
Recomendaciones para circular por las carreteras del país
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comparte las siguientes recomendaciones que deben tener en cuenta cuando circulen por las carreteras del país durante los puentes festivos:
- Programe con antelación sus desplazamientos.
- Inicie el viaje por carretera temprano.
- Revise, antes de salir a carretera, el funcionamiento del vehículo: frenos, presión de las llantas, sistema eléctrico, luces, limpiabrisas, niveles de agua, combustible, aceite, refrigerante y líquido de frenos.
- Verifique que el botiquín y el extintor tengan vigente su fecha de vencimiento.
- Compruebe que el kit de carretera esté completo y que los documentos del automotor estén al día.
- No conduzca si consumió bebidas embriagantes el día anterior.
- Tenga listo el dinero en efectivo para pagar los peajes y evitar represamientos.
- No exceda los límites de velocidad.
- Respete las señales de tránsito y evite maniobras riesgosas, como los sobrepasos.
- Si viaja en un vehículo de servicio público, tome los buses intermunicipales en sitios autorizados y mantenga los protocolos de bioseguridad.
- Consulte el estado de las carreteras a través de la línea #767 del Invías y de su cuenta de Twitter.