Así era la mansión en Cúcuta de alias Gato Negro, el criminal más buscado en Ecuador: fue capturado en Barranquilla

Luego de varios meses de investigación, la Dijin de la Policía de Colombia y la Policía de Ecuador lograron ubicar en Barranquilla a Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, con circular roja de Interpol, quien era requerido por Ecuador por un asesinato cometido en 2017, por el que fue sentenciado a 26 años de prisión y del que en 2019 se fugó de la Penitenciaría del Litoral.

Cae en Barranquilla alias Gato Negro, uno de los criminales más buscados en Ecuador

Asimismo, las autoridades determinaron que este sujeto era uno de los criminales más buscados de Ecuador; llegó a Colombia alrededor del año 2022 huyendo de la justicia internacional. Para ocultarse, obtuvo documentos de identidad falsos para él y todo su núcleo familiar, logrando integrarse a la vida cotidiana colombiana bajo una identidad ficticia.

Para evadir el cerco de las autoridades y moverse libremente por el territorio colombiano, Suárez Román utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Jhonatan Miguel Rueda Sánchez.

Cédula falsa que usaba alias Gato Negro en Colombia. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Lejos de llevar una vida discreta, el fugitivo se instaló en el exclusivo conjunto residencial Tennis Park, en el área metropolitana de Cúcuta, donde residía en una lujosa mansión avaluada en aproximadamente 6.000 millones de pesos —cerca de un millón y medio de dólares”, dijeron las autoridades que le siguieron el rastro.

Y es que los vehículos en los que se movía reflejaban el mismo nivel de ostentación: contaba con múltiples vehículos Toyota Corolla, tres camionetas Toyota TXL, una Toyota 4Runner, una Toyota FJ, un Mercedes-Benz y una Honda XRE 300, todos de últimas referencias, con un valor total que supera los 3.000 millones de pesos.

“Para su protección y logística cotidiana, el fugitivo mantenía a su servicio más de una docena de hombres que cumplían funciones de escoltas y mandaderos, conformando un esquema de seguridad que buscaba garantizar su impunidad dentro del territorio colombiano”, precisaron.

Elementos decomisados en el operativo realizado en Cúcuta. Foto: Suministrada a SEMANA.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, dijo que fue un trabajo articulado el que realizaron para este operativo.

“La retención se materializó en cumplimiento de una Notificación Roja emitida por Interpol; el ciudadano ecuatoriano era requerido de manera urgente por las autoridades judiciales de su país para que responda por el delito de asesinato”, dijo el oficial.

Barranquilla y el área metropolitana cerraron junio con 115 asesinatos, incluyendo tres masacres

Asimismo, indicaron desde la Dijin de la Policía: “Según el expediente judicial, Suárez Román presuntamente participó de manera directa en el homicidio de Gonzalo Luciano Rivas, a quien habría atacado con un arma de fuego a la salida de un establecimiento nocturno, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos”.