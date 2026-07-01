Cae en Barranquilla alias Gato Negro, uno de los criminales más buscados en Ecuador

Por medio de su cuenta en la red social X, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dio a conocer que en Barranquilla lograron la captura de alias Gato Negro, uno de los criminales más buscados de ese país, tras un operativo y varios meses de investigación judicial.

Barranquilla y el área metropolitana cerraron junio con 115 asesinatos, incluyendo 3 masacres

“Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, es un sujeto con boleta de difusión roja de Interpol y requerido por el Ecuador por asesinato en 2017, por el que fue sentenciado a 26 años en prisión y que en 2019 se fugó de la Penitenciaría del Litoral”, dijo Reimberg.

De acuerdo con la investigación que adelantan las autoridades de Ecuador, alias Gato Negro es cabecilla y segundo al mando de la banda de Los Tiguerones. Además, tiene abierta una investigación penal por planificar y financiar un atentado terrorista previsto a ejecutarse en contra del ministro del Interior, John Reimberg.

“Esta operación fue ejecutada en conjunto entre la Policía Nacional del Ecuador, Centro Nacional de Inteligencia, con la Agencia de Alguaciles Federales de los Estados Unidos (U.S. Marshals) a través de la Unidad de Investigación de Fugitivos FIU de Colombia y la Policía Nacional de Colombia; este individuo fue localizado y capturado en Barranquilla”, explicó el jefe de esta cartera.

Escalada violenta en Barranquilla: Policía no ha podido frenar racha de asesinatos; “La Nueva Generación”

El ministro del Interior señaló que seguirán con las investigaciones con el fin de poder evitar que los criminales del Ecuador sigan evadiendo a la justicia.

“Será extraditado pronto. Su celda en El Encuentro aguarda por él. Cero impunidad. Seguimos trabajando”, finalizó.

El hombre será extraditado a Ecuador. Foto: Juan Carlos Sierra

Tras la captura de este sujeto, será judicializado ante la Fiscalía General de la Nación para que inicien el proceso de extradición hacia su país y pueda responder a la justicia ecuatoriana por los delitos antes mencionados.

Desde la Policía Nacional de Colombia no han entregado detalles de esta captura realizada en la capital del departamento del Atlántico.