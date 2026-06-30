Autodefensas de la Sierra Nevada piden al presidente Abelardo De La Espriella abrir diálogos de paz

Por medio de un comunicado, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) le enviaron un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el que precisaron que tenían la voluntad para tener conversaciones de paz con el entrante gobierno. Lo que pretenden es, según ellos, ponerle fin a las décadas de violencia que azotan a esta zona del Caribe colombiano.

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“El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada extiende un saludo al nuevo presidente de los colombianos, Abelardo De La Espriella, y expresa su disposición para que se abran escenarios de conversación que permitan avanzar hacia soluciones que contribuyan a la tranquilidad de las comunidades de la Sierra Nevada y demás territorios históricamente afectados por la violencia”, señaló el documento.

De igual manera, le dijeron que con el Gobierno del presidente Gustavo Petro hubo acercamientos, pero no hubo nada concreto para avanzar en este proceso de paz.

“Durante los últimos años, nuestra organización participó con voluntad en los espacios planteados por el Gobierno nacional dentro de su política de paz. Sin embargo, consideramos que muchos de los compromisos anunciados no lograron materializarse y que las expectativas generadas entre las comunidades quedaron sin respuestas concretas”, expresó.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Al tiempo, señalaron que es necesario que este proceso de paz tenga resultados que sean verificables en las poblaciones que han sido blanco de la violencia con el pasar de los años.

“Hoy, reiteramos que la construcción de la paz requiere hechos, confianza y resultados verificables para las poblaciones que han soportado durante décadas las consecuencias del conflicto”, indicó el grupo.

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También hicieron un llamado para que los puedan escuchar y entender lo que ocurre en los territorios sin tener en cuenta las líneas políticas.

“Consideramos fundamental que cualquier eventual acercamiento esté acompañado de garantías para las comunidades, inversión social, fortalecimiento de la presencia institucional y oportunidades reales para las nuevas generaciones, de manera que la paz se traduzca en desarrollo, seguridad, educación y progreso para la región”, concluyó.

Se espera que el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronuncie frente a esta supuesta voluntad de paz.