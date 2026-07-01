Julio Correal le tiró ácido vainazo a Karol G tras carta que envió a Abelardo De La Espriella: “¿No te parece, Bichota?"

La más reciente publicación de Karol G en su cuenta de X desató una intensa conversación en redes sociales, ya que la artista se apartó de los temas musicales para compartir una reflexión sobre el panorama político del país.

Hijo de María Fernanda Cabal respondió a Karol G por mensaje a Abelardo De La Espriella y la cuestionó: “Guardó silencio”

El pronunciamiento llegó después de la victoria de Abelardo De La Espriella. En su mensaje, la intérprete dejó claro que no hablaba desde una posición de apoyo ni de oposición, sino como ciudadana preocupada por el futuro de Colombia. En ese sentido, hizo un llamado para que el nuevo mandatario gobierne pensando en todos los colombianos, sin distinción de ideologías o sectores.

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, expresó.

Al finalizar su carta, la cantante manifestó su esperanza de que el nuevo gobierno deje un balance positivo y sea recordado por sus resultados.

“(...) Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final, ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.

Sus palabras generaron numerosas reacciones entre figuras públicas, líderes de opinión y usuarios de redes sociales, quienes analizaron la postura de Karol G frente a la coyuntura política, un tema sobre el que la artista rara vez se había pronunciado de manera pública.

Uno de los que se dirigió a la artista urbana fue Julio Correal, quien no evitó lanzar un ácido mensaje de cara a las palabras que soltó la paisa sobre el próximo mandato de Abelardo De La Espriella.

Aunque el famoso no tocó este tema directamente, si afirmó que sería bueno que la famosa diera un concierto a quienes no podían pagar sus costosas boletas, teniendo en gesto con aquellos que la apoyaron siempre.

“Bacano que Karol G diera un concierto gratuito para TODOS aquellos que no pueden pagar sus boletas que van de $365.000 a $25.500.000 …. ¿No te parece, Bichota?“, escribió.

Un usuario indagó al respecto de este post, preguntando si todo se trataba por el mensaje al presidente electo.

Julio Correal fue claro y respondió: “Noooo, Juanchito, para que la vean TODOS!!! Las clases menos favorecidas no la han podido ver… pero eso no deja plata, ¡¡se me olvidaba!!”.