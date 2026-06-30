Jorge Cárdenas respondió y tiró pulla a Karol G por carta a Abelardo De La Espriella: “Si enviara el mismo a Gustavo Petro”

Karol G generó un amplio debate en redes sociales luego de publicar un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que dejó de lado su faceta artística para pronunciarse sobre la actualidad política del país.

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La cantante compartió una carta abierta tras la victoria de Abelardo De La Espriella, en la que enfatizó que su intención no era expresar apoyo ni rechazo hacia el nuevo presidente. Por el contrario, señaló que su mensaje nacía como ciudadana y del deseo de que el nuevo gobierno trabaje en beneficio de todos los colombianos, sin importar las diferencias políticas.

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió.

En el cierre de su publicación, la artista manifestó su deseo de que, al finalizar el mandato, los ciudadanos puedan reconocer una gestión positiva. “(...) Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final, ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.

La publicación no pasó desapercibida y provocó una ola de reacciones entre personalidades del ámbito nacional y usuarios en redes sociales, quienes debatieron sobre la postura de Karol G frente a la política, un tema sobre el que la artista pocas veces se había pronunciado públicamente.

Uno de los que tomó la palabra fue Jorge Cárdenas, quien siempre mostró su postura a favor de la derecha colombiana. El artista no dudó en hablar sobre esta carta, manifestando el desconcierto por la postura que manejó en los últimos cuatro años.

El actor, en primer lugar, agradeció a la famosa por este texto, sin dejar de lado su postura. El famoso fue claro en que la cantante no había sido objetiva, ya que respaldó a Gustavo Petro en sus decisiones de gobierno.

“Gran mensaje de Karol G”, escribió.

“También le daría una gran altura si enviara el mismo a Gustavo Petro a quien ayudó a elegir e incumplió todas las promesas que hizo en su campaña. Quién, además, jamás gobernó para todos y quien deja el gobierno más corrupto de la historia. ¿Lo hará?“, agregó.