Rescatan a perrita que estaba en malas condiciones en el centro de Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rescató a una perrita que se encontraba en malas condiciones en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

La entidad señaló que inicialmente hizo una verificación de una serie de compromisos establecidos previamente con el tenedor del animal.

“Durante la visita se evidenció que los acuerdos establecidos previamente no se habían cumplido y que las condiciones del animal permanecían sin cambios”, señaló el IDPYBA.

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“Ante esta situación se emitió un concepto desfavorable por parte del equipo médico del Instituto y el tenedor realizó la entrega voluntaria de la canina”, agregó.

El expediente estará en la inspección pertinente mientras el IDPYBA mantiene bajo su cuidado al animal, brindándole la atención, cuidados y protección para su bienestar.

“Esta historia nos recuerda la importancia de garantizar las condiciones de vida dignas para todos los animales”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del Instituto.

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Rescatan a Lazy, perro pitbull que permanecía encerrado y en malas condiciones en una vivienda del sur de Bogotá

En otro caso registrado recientemente, el IDPYBA emitió concepto desfavorable sobre las condiciones de vida de Lazy, un pitbull que permanecía encerrado y en malas condiciones en una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Ante esto, la Policía de Bogotá realizó la aprehensión del canino, que quedó bajo la custodia del instituto.

“El expediente será remitido a las autoridades competentes para las acciones correspondientes. La denuncia de la ciudadanía advirtió que este animal de tamaño grande vivía en una casa improvisada con condiciones deficientes para su bienestar”, señaló la entidad.

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Lazy fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) para la realización de evaluación médica detallada.

¿Cómo denunciar?

Si conoce de posibles casos de maltrato en contra de los animales, existen los siguientes canales de atención:

Línea de Emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede Presencial: Carrera 10 No 26 - 51 - Edificio Residencias Tequendama - Torre Sur, Piso 5

Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.