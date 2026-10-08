El gusano del corazón amenaza a Simón: qué es la enfermedad que padece este perro y por la que piden ayuda urgente

Simón, un perro de unos tres años que llegó desde Barranquilla a una fundación, enfrenta una situación que va mucho más allá de verse delgado. El animal fue recibido con una fractura en una de sus patas traseras y con un diagnóstico de enfermedad de gusano de corazón, una condición que necesita tratamiento y seguimiento veterinario.

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La Fundación Doggy in Home contó su caso en redes sociales para buscar apoyo económico. Según la organización, cinco padrinos ya hicieron posible comenzar el tratamiento con medicamentos, pero los gastos siguen creciendo.

“Físicamente Simón se ve flaquito... pero todo lo que tiene no está a los ojos de nadie”, explicó la fundación al pedir ayuda para continuar con su atención.

La enfermedad del gusano de corazón, también conocida como dirofilariasis, es causada por el parásito Dirofilariaimitis. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado.

Después de entrar al organismo, el parásito puede llegar al corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos. En casos avanzados, puede provocar enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, daños en otros órganos e incluso la muerte. Además, durante las primeras etapas, los síntomas pueden ser difíciles de notar.

Con el avance de la enfermedad pueden aparecer señales como tos persistente, cansancio, dificultad para respirar y pérdida de apetito. Por eso, la atención veterinaria resulta clave para detectar y tratar el problema.

En el caso de Simón, el diagnóstico no es el único reto. La fractura que tiene en una de sus patas traseras también necesita una cirugía. La fundación aseguró que el procedimiento cuesta aproximadamente cuatro millones de pesos y que el equipo veterinario les dio un plazo para cubrir la cuenta.

Mientras tanto, la deuda por la atención del perro sigue aumentando: “Hoy te pido un favor, que no pases sin darle un like, sin comentar o compartir”, señaló la organización, que espera que la historia llegue a más personas.

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Quienes quieran conocer más sobre Simón o apoyar su recuperación pueden consultar las redes sociales oficiales de Fundación Doggy in Home. Allí se publican actualizaciones sobre su estado y los canales habilitados para recibir ayudas.

Por ahora, la fundación insiste en que cada interacción puede servir para darle mayor visibilidad al caso y reunir los recursos necesarios para que Simón pueda superar tanto la enfermedad como la fractura y avanzar hacia una recuperación completa.