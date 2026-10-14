Acto vandálico en Cali: hombre es grabado lanzando un ladrillo contra bus del MIO

Un nuevo caso de vandalismo contra el sistema de transporte masivo MIO genera rechazo en Cali. Un motociclista habría lanzado un ladrillo contra la parte trasera de un bus y rompió uno de sus vidrios, en un hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

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La grabación ha motivado llamados ciudadanos para que las autoridades identifiquen al responsable y adelanten las actuaciones correspondientes. Sin embargo, hay un detalle que podría dificultar su identificación: según la denuncia difundida, las placas de la motocicleta no son legibles en las imágenes.

El ataque habría puesto en riesgo a las personas que se encontraban dentro del vehículo de servicio público. Hasta el momento, la información disponible no precisa si alguno de los pasajeros resultó lesionado

Preliminarmente se identifica que la ruta que cubría el bus sería la P47B según lo que se alcanza a visualizar en el video.

Hombre lanzando ladrillo contra bus del MIO en Cali el miércoles 14 de octubre Foto: Cuenta de X Roberto Ortíz / Montaje SEMANA

La agresión ha provocado rechazo entre ciudadanos que piden que el caso no quede sin consecuencias, porque el lanzamiento de ese objeto pudo comprometer la seguridad de quienes viajaban en su interior.

En la publicación que difundió el caso también se cuestiona la conducta del motociclista y se pide que responda ante la justicia por los daños que ocasionó. No obstante, es responsabilidad de las autoridades establecer la identidad del involucrado y determinar las circunstancias del hecho.

Por ahora, no se ha informado de una captura relacionada con este episodio. Tampoco se conocen detalles suficientes para establecer qué habría motivado la agresión.

El caso coincide con la jornada de protestas en Cali

El hecho se conoce en medio de la jornada nacional de manifestaciones convocada para este miércoles 14 de octubre contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. En Cali, las autoridades dispusieron de un operativo especial para acompañar las movilizaciones y proteger, entre otros puntos, la infraestructura del sistema MIO.

Sin embargo, la información disponible no establece que el ataque al bus tenga relación con las protestas. Presentar ambos hechos como parte de una misma situación sería especulativo.

La atención ahora está puesta en la identificación del motociclista y en las posibles actuaciones de las autoridades frente a la agresión. Mientras tanto, el video ha reavivado los llamados ciudadanos a proteger los vehículos de transporte público y a evitar acciones que puedan poner en peligro a sus pasajeros.