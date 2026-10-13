Alcalde Eder sobre las marchas: “Respetamos, pero seremos firmes frente a los bloqueos y el vandalismo”

El mandatario aseguró que salvaguardará la protesta pacífica, pero anunció una respuesta contundente y sin flaquezas frente a posibles bloqueos, vandalismo o actos que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Abelardo De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta y castiga la violencia y la destrucción. Aquí están los detalles

Colombia se prepara para una jornada de movilización social que tendrá vigilancia especial. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció las medidas de seguridad para las marchas de este miércoles 14 de octubre.

Eder advirtió que las autoridades responderán ante posibles bloqueos, actos vandálicos o situaciones que comprometan la seguridad de los ciudadanos.

“Si hay actos de violencia, de vandalismo o cualquier tipo de desmanes o de bloqueos, la respuesta de las autoridades será rápida y contundente”, señaló el alcalde.

Según declaraciones del mandatario, en conjunto con el presidente Abelardo De La Espriella, todos los alcaldes y gobernadores del país instalaron Puesto de Mando Unificado en las distintas regiones para monitorear el transcurrir de las diferentes protestas y coordinar las posibles respuestas de las autoridades.

El dispositivo contemplará alrededor de 1.200 policías, puestos de control en distintos puntos de la ciudad y en sus principales entradas y salidas, además de vigilancia especial en estaciones del sistema de transporte masivo MIO.

La advertencia de Eder se produce en medio de una convocatoria nacional de protestas. El mandatario insistió en que la Administración distrital respetará el derecho constitucional a la manifestación, pero recalcó que esa garantía no significa permitir acciones que afecten la movilidad o los bienes públicos y privados.

Estudiantes y familias protestan en Cali por presencia de habitantes de calle cerca de colegios. Foto: Secretaria de Movilidad

¿Por dónde pasará la marcha en Cali?

Según lo previsto por los organizadores, la concentración comenzará a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela. Desde allí, los participantes avanzarán por la calle Quinta hasta el Parque de las Banderas, en el sur de la ciudad.

El recorrido podría generar afectaciones en la movilidad, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse y contemplar rutas alternas.

El Mío suele sufrir actos vandálicos durante las protestas. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Vigilancia en estaciones del MIO y accesos a la ciudad

El plan de seguridad también contempla controles en los accesos y salidas de Cali, así como medidas para proteger la infraestructura pública, en particular las estaciones del MIO.

La Alcaldía señaló que el PMU permitirá hacer seguimiento a la movilización y coordinar la atención de cualquier eventualidad. Sin embargo, la advertencia del mandatario no significa que se hayan registrado alteraciones del orden público: se trata de medidas preventivas anunciadas para la jornada.

La expectativa estará puesta en que las manifestaciones transcurran de manera pacífica, como pidió Eder, sin afectar a quienes participan en la protesta ni a los ciudadanos que necesitan movilizarse por la capital del Valle del Cauca.