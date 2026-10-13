Alcalde Eder sobre las marchas: “Respetamos, pero seremos firmes frente a los bloqueos y el vandalismo”

El mandatario aseguró que salvaguardará la protesta pacífica, pero anunció una respuesta contundente y sin flaquezas frente a posibles bloqueos, vandalismo o actos que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Colombia se prepara para una jornada de movilización social que tendrá vigilancia especial. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció las medidas de seguridad para las marchas de este miércoles 14 de octubre.
Eder advirtió que las autoridades responderán ante posibles bloqueos, actos vandálicos o situaciones que comprometan la seguridad de los ciudadanos.
“Si hay actos de violencia, de vandalismo o cualquier tipo de desmanes o de bloqueos, la respuesta de las autoridades será rápida y contundente”, señaló el alcalde.
Según declaraciones del mandatario, en conjunto con el presidente Abelardo De La Espriella, todos los alcaldes y gobernadores del país instalaron Puesto de Mando Unificado en las distintas regiones para monitorear el transcurrir de las diferentes protestas y coordinar las posibles respuestas de las autoridades.
Junto al presidente @ABDELAESPRIELLA, alcaldes y gobernadores de todo el país instalamos un Puesto de Mando Unificado nacional para monitorear en tiempo real la jornada de protesta de mañana y coordinar respuestas oportunas de las autoridades.— Alejandro Eder (@alejoeder) October 14, 2026
Desde la @AlcaldiaDeCali… pic.twitter.com/lWfFje5xb6
El dispositivo contemplará alrededor de 1.200 policías, puestos de control en distintos puntos de la ciudad y en sus principales entradas y salidas, además de vigilancia especial en estaciones del sistema de transporte masivo MIO.
La advertencia de Eder se produce en medio de una convocatoria nacional de protestas. El mandatario insistió en que la Administración distrital respetará el derecho constitucional a la manifestación, pero recalcó que esa garantía no significa permitir acciones que afecten la movilidad o los bienes públicos y privados.
¿Por dónde pasará la marcha en Cali?
Según lo previsto por los organizadores, la concentración comenzará a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela. Desde allí, los participantes avanzarán por la calle Quinta hasta el Parque de las Banderas, en el sur de la ciudad.
El recorrido podría generar afectaciones en la movilidad, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse y contemplar rutas alternas.
Vigilancia en estaciones del MIO y accesos a la ciudad
El plan de seguridad también contempla controles en los accesos y salidas de Cali, así como medidas para proteger la infraestructura pública, en particular las estaciones del MIO.
La Alcaldía señaló que el PMU permitirá hacer seguimiento a la movilización y coordinar la atención de cualquier eventualidad. Sin embargo, la advertencia del mandatario no significa que se hayan registrado alteraciones del orden público: se trata de medidas preventivas anunciadas para la jornada.
La expectativa estará puesta en que las manifestaciones transcurran de manera pacífica, como pidió Eder, sin afectar a quienes participan en la protesta ni a los ciudadanos que necesitan movilizarse por la capital del Valle del Cauca.