Conductor del MIO fue atacado con piedras tras pedir a jóvenes que se bajaran del techo

La Policía capturó a un hombre señalado de participar en el ataque. El conductor recibió una pedrada en la cabeza y necesitó sutura, aunque se encuentra fuera de peligro.

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Lo que comenzó como un reclamo por una conducta peligrosa terminó con un conductor del sistema de transporte masivo MIO herido en la cabeza.

El trabajador fue agredido con piedras por un grupo de jóvenes y un adulto, luego de pedirles que descendieran del techo del bus que conducía en el nororiente de Cali.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 8 de octubre, cuando el vehículo de la ruta T12 se aproximaba al sector de la estación Jorge Eliécer Gaitán, frente al centro comercial Metro La 70.

Conductor del MIO Cali agredido por jóvenes el jueves 8 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X YaCelacanto / Montaje SEMANA

Según Metro Cali, las personas involucradas habrían intentado evadir el pago del pasaje en diferentes estaciones minutos antes del incidente.

De acuerdo con el reporte de operaciones del sistema, algunos de ellos se colgaron de la parte trasera del bus y posteriormente subieron al techo. Al percatarse de lo ocurrido, el conductor detuvo la marcha y les pidió que bajaran, debido al riesgo que representaba viajar de esa manera.

La reacción, sin embargo, habría desencadenado la agresión. Según la información entregada por Metro Cali, el grupo rodeó al trabajador y comenzó a lanzarle piedras. Una de ellas lo golpeó en la cabeza y le provocó una lesión que requirió atención médica y sutura.

Conductor del MIO Cali agredido por jóvenes el jueves 8 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X YaCelacanto / Montaje SEMANA

Un capturado y varios involucrados huyeron

Tras el ataque, una patrulla de la Policía intervino en el sector y capturó a un adulto señalado de participar en los hechos, por el delito de lesiones personales. Los menores de edad que estarían involucrados huyeron del lugar.

El conductor, vinculado al concesionario Blanco y Negro Masivo, fue trasladado a la Clínica Imbanaco. Metro Cali confirmó que se encuentra fuera de peligro y señaló que el trabajador interpuso una denuncia penal contra el adulto capturado.

El caso también fue reportado por medios regionales, que señalaron que un video registró parte de la escena, en la que se observa al grupo movilizándose entre vehículos y acercándose a las puertas laterales del bus.

Conductor del MIO Cali agredido por jóvenes el jueves 8 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X YaCelacanto / Montaje SEMANA

Metro Cali rechazó la agresión

Tito Fernando Garzón Benavides, jefe de la Oficina de Control de la Operación de Metro Cali, rechazó el ataque y explicó que el conductor buscaba evitar una situación que ponía en peligro la vida de quienes viajaban sobre el techo del vehículo.

La entidad advirtió que este tipo de comportamientos comprometen la seguridad de los trabajadores y los usuarios, además de poner en riesgo la operación del sistema de transporte masivo.

Por ahora, la información entregada por Metro Cali señala que hay una persona capturada, mientras que los menores que presuntamente participaron en la agresión huyeron. El conductor permanece fuera de peligro, tras recibir atención médica por la lesión en la cabeza.