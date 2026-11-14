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Amenaza de bomba en Madrid; la Policía acordonó la Puerta del Sol

El aviso obligó a desplegar un operativo policial, acordonar los alrededores y evacuar a ciudadanos y turistas.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de noviembre de 2026 a las 4:12 p. m.
Amenaza de bomba en Madrid.
Amenaza de bomba en Madrid. Foto: Montaje Semana

Durante la tarde de este sábado, una amenaza de bomba en la Puerta del Sol, uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de Madrid, provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y generó momentos de tensión en el centro de la capital española.

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Tras recibirse la alerta, las autoridades desplegaron un operativo policial y establecieron un perímetro de seguridad para restringir el acceso a la zona.

Como medida preventiva, también se evacuó a las personas que se encontraban en las inmediaciones, con el propósito de evitar posibles riesgos mientras avanzaban las labores de inspección.

La intervención contó con la participación de unidades especializadas, encargadas de revisar el área y determinar si existía algún artefacto explosivo. Los equipos de seguridad concentraron sus esfuerzos en comprobar la veracidad de la amenaza y garantizar la protección de ciudadanos, residentes y turistas que transitaban por este sector.

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El incidente generó expectación entre quienes se encontraban en los alrededores de la plaza, considerada uno de los principales puntos de encuentro y atractivo turístico de la ciudad. El despliegue de los agentes y las restricciones de circulación alteraron temporalmente la actividad habitual en este concurrido espacio madrileño.

La Puerta del Sol registra diariamente una importante afluencia de personas debido a su actividad comercial, turística y de transporte, por lo que la activación de este tipo de protocolos implica un amplio despliegue preventivo para controlar el entorno y facilitar el trabajo de los especialistas.

Banderolas con la cara de la Princesa Leonor y con su escudo adornan las calles más transitadas de la ciudad, balcones engalanados con la bandera de España, marquesinas de autobús en las que la heredera es la gran protagonista, y dulces gratuitos con los colores de la bandera nacional -elaborados por la pastelería 'Manacor'- que 1500 afortunados podrán degustar a partir de las 11.00 de la mañana en la Puerta del Sol en honor a la heredera.
Puerta del Sol, Madrid. Foto: Europa Press

Mientras se desarrollaban las inspecciones, las autoridades mantuvieron acordonada la zona y limitaron el paso de peatones para permitir que los equipos correspondientes realizaran las verificaciones necesarias.

Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de un artefacto explosivo ni se han precisado las circunstancias en las que se originó la amenaza. Tampoco se dispone de información concluyente sobre posibles responsables.

*Con información de Europa Press.

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