Benjamín Netanyahu insiste en formar un gobierno de unidad nacional en Israel para hacer frente a Irán

El primer ministro saliente de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a defender el sábado la formación de un gobierno de unidad nacional con su rival Gadi Eisenkot, para “garantizar la seguridad de Israel” frente a Irán, cuya amenaza promete eliminar “de una vez por todas”.

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Tras reunirse el jueves con Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno israelí, Netanyahu aseguró que ha reforzado su convicción “de que es esencial, en este momento, formar un gobierno de unidad nacional”.

Este gobierno debería reunir a “todos los partidos” que reconozcan “a Israel como el Estado del pueblo judío” para hacer frente a los desafíos de seguridad, en particular Irán, cuyo régimen “no dudará en utilizar el arma nuclear contra nosotros”, aseguró en una declaración en video.

Eisenkot reaccionó poco después denunciando las “maniobras” de su adversario político.

“Netanyahu pide negociaciones cuando ya están programadas, afirma querer la unidad, pero (…) divide y aviva las tensiones como si no hubiera un mañana”, declaró el exjefe del Estado Mayor.

Eisenkot consideró que Netanyahu es “consciente de su derrota electoral”. “Buen intento, pero esas maniobras no funcionan conmigo”, añadió.

Después de las elecciones legislativas del 27 de octubre, Eisenkot tiene el respaldo de 67 diputados y dispone de 28 días, prorrogables eventualmente por otros 14, para formar gobierno.

El presidente de Israel encarga al opositor, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones

Ningún bloque obtuvo una mayoría clara en los comicios.

Las negociaciones se anuncian difíciles, especialmente por la participación de los partidos árabes israelíes, que cuentan con 19 escaños y podrían tener un papel decisivo.

El gobierno de unidad nacional que defiende Netanyahu reuniría a los principales partidos judíos sionistas, desde la derecha hasta el centro, y excluiría a las formaciones árabes israelíes, a las que califica de “partidarias del terrorismo” y que, según él, “no estarán en condiciones de afrontar este enorme desafío” frente a Irán.

Isaac Herzog, presidente de Israel. Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó el pasado sábado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, en las que la formación centrista fue la segunda más votada, solo por detrás del partido Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Tras la conclusión el jueves de la ronda de consultas (…), el presidente ha informado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, de su intención de encargarle la formación de gobierno”, ha informado la oficina presidencial en un comunicado.

*Con información de AFP.