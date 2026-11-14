Encuentran muerto a Nielson de Souza Vilela, el abogado que defendió al ‘Pollo’ Carvajal

La muerte de Nielson de Souza Vilela, abogado brasileño que representó en España al exjefe de inteligencia militar venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo, se conoció en medio de un proceso judicial que mantiene la atención sobre las antiguas estructuras del chavismo y sus presuntas conexiones internacionales.

Pedro Sánchez queda en evidencia ante los datos de Jordi Wild: Colombia lidera la llegada de inmigrantes a España

El letrado, de aproximadamente 40 años, fue encontrado sin vida durante la mañana del jueves, 12 de noviembre, en el trastero del edificio donde residía, ubicado en la Gran Vía de Madrid. Según informó el medio español The Objective, hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias del fallecimiento.

El proceso judicial que enfrenta el antiguo jefe de inteligencia venezolano

La noticia coincide con una etapa importante para Carvajal, quien permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses a la espera de conocer la condena que recibirá. El exgeneral se declaró culpable el 25 de junio de 2025 de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas.

Carvajal dirigió los servicios de inteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Su conocimiento sobre el funcionamiento del aparato estatal venezolano ha cobrado relevancia por la información que estaría entregando a Estados Unidos.

Hugo Carvajal espera su condena en Estados Unidos mientras entrega información sobre el chavismo. Foto: Composición Semana X @UHN_Plus/FB/Nicolás Maduro

De acuerdo con fuentes cercanas al exmilitar citadas por el medio mencionado, los aplazamientos de su sentencia estarían relacionados con esa colaboración.

Entre los asuntos que habría abordado figuran presuntas operaciones del chavismo fuera de Venezuela y mecanismos de financiación de organizaciones políticas en otros países.

Las mismas fuentes sostienen que parte de esa información tendría implicaciones en España, particularmente por los vínculos que habría mantenido el régimen venezolano con dirigentes políticos, entre ellos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Una muerte que recuerda un episodio de 2019

El fallecimiento del abogado también trajo a la memoria el caso de Juan Carlos Márquez Cabrera, antiguo directivo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

En julio de 2019, Márquez manifestó ante la Audiencia Nacional española su intención de colaborar en una investigación sobre los negocios del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo y su hijo Alejo. El antiguo funcionario había asegurado que iba a contar “todo lo que sabía sobre el caso Morodo”.

Sin embargo, dos días después de su declaración fue encontrado muerto en una oficina de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

La investigación sobre los negocios de Morodo examinaba el posible cobro de al menos 4,5 millones de euros procedentes de Pdvsa mediante sociedades relacionadas con su hijo. En diciembre de 2024, ambos fueron condenados por delitos relacionados con la ocultación de ingresos a Hacienda.

Por ahora, no se han presentado elementos que permitan establecer una relación entre los fallecimientos de Márquez y De Souza Vilela.