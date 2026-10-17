Los aparatos que nunca deben estar conectados a una regleta eléctrica porque podrían incendiarse

Un accidente eléctrico puede tener consecuencias graves, no solo por los daños que ocasiona en los electrodomésticos y las instalaciones, sino también por el riesgo que representa para la vida de quienes se encuentran en el hogar. Este tipo de incidentes puede originarse por prácticas cotidianas que pasan inadvertidas, por lo que conocer sus causas es fundamental para prevenirlos.

El truco para reducir el consumo de energía en la casa sin necesidad de desenchufar los electrodomésticos

De acuerdo con Tecnitex, estos se producen cuando una falla en el sistema eléctrico genera una fuente de ignición, ya sea por cortocircuitos, chispas, sobrecalentamiento o deterioro del aislamiento de los cables y equipos.

Uno de los principales peligros es que el fuego puede comenzar en zonas difíciles de detectar, como paredes, techos, canalizaciones o cuadros eléctricos. Además, la acumulación de humo puede complicar la evacuación y dificultar la atención de la emergencia.

Aunque existen diferentes factores que pueden desencadenar estos incidentes, una de las situaciones que conviene evitar en casa es la sobrecarga de las regletas eléctricas, especialmente cuando se conectan varios aparatos de alto consumo al mismo tiempo.

Estos accesorios son habituales en las viviendas, sobre todo en espacios donde no hay suficientes tomacorrientes. Sin embargo, utilizarlos para alimentar numerosos dispositivos sin tener en cuenta su capacidad puede convertirse en un riesgo.

Imagen de referencia sobre cómo comienza un incendio eléctrico. Foto: Getty Images

El problema surge cuando la demanda de energía de los aparatos conectados supera el límite que la regleta puede soportar. Esto puede provocar un calentamiento excesivo de los cables y sus componentes internos, aumentar la posibilidad de fallas eléctricas y, en determinadas circunstancias, desencadenar un incendio.

Entre los equipos que requieren especial atención por su elevado consumo eléctrico se encuentran los calentadores, las freidoras de aire, los hornos eléctricos y los microondas. Por esta razón, es importante consultar las recomendaciones de los fabricantes y evitar conectar varios aparatos de alta potencia a una misma regleta.

¿Cómo identificar las señales de alerta?

La prevención también implica reconocer los indicios de una posible falla eléctrica. Según la fuente citada, los incendios pueden comenzar en lugares ocultos, por lo que es importante prestar atención a señales como el olor a plástico quemado, la aparición de chispas, las llamas o los ruidos inusuales en las instalaciones.

Imagen de referencia sobre un incendio eléctrico. Foto: Getty Images

Otros indicios son los cortes de energía inesperados, los enchufes o equipos que se calientan demasiado y los interruptores que se disparan con frecuencia. Estas situaciones pueden advertir sobre una sobrecarga o un problema en el sistema eléctrico.

Ante cualquiera de estas señales, se debe evitar manipular los cables o los componentes afectados y solicitar la revisión de personal cualificado. Si hay humo o fuego, lo prioritario es evacuar la vivienda y contactar a los servicios de emergencia. No se debe utilizar agua para intentar apagar un incendio eléctrico.