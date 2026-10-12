Impactante video muestra cuando bus se consume en llamas en el Huila: hombres armados bajaron a los ocupantes y lo prendieron

La violencia en Colombia no para y un nuevo hecho se registró en las últimas horas en el departamento del Huila, donde un bus fue incinerado por delincuentes.

Ejército se pronuncia sobre atentado con carro bomba en el Cauca: confirmó el número de heridos y entregó detalles

La situación se registró en el sector de Los Tronquitos, en la vereda Lucitania, zona rural del municipio de La Plata.

De acuerdo con las primeras informaciones, un bus que cubría al ruta La Plata - Bogotá fue interceptado por hombres fuertemente armados, quienes obligaron a los pasajeros a descender, junto con el conductor, y le prendieron fuego al automotor.

En un video, que se conoció en redes sociales y que se ha hecho viral rápidamente, se ve una impactante del momento en el que el vehículo se consume en llamas.

Una vez cometieron el crimen, los responsables huyeron del lugar en motocicletas y hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás de este hecho.

Esta es la segunda situación de este tipo que se registra en esta zona del país en menos de un mes, la anterior ocurrió en la vía hacia La Argentina. Además, el vehículo era de la misma empresa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de alguna persona herida por cuenta de esta acción terrorista, que genera zozobra y miedo en el sector.

Golpe a la minería ilegal en Girón, Santander: 14 personas fueron capturadas en flagrancia cerca del río de Oro

A través de las redes sociales varios sectores políticos y sociales le han hecho un llamado a la Fuerza Pública para que generen mejores estrategias de seguridad que ayuden a evitar que hechos como estos se presenten y de manera tan seguida.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad cómo ocurrió todo y quienes estarían detrás del incendio de este bus.

Por el momento, la compañía afectada no se ha pronunciado, pero se espera que lo haga a medida que las pesquisas se realicen y se vaya conociendo más información.