Los astronautas de Artemis II sorprendieron con inesperado mensaje sobre el futuro de la humanidad

La tripulación de Artemis II participó en la inauguración del Science Camp, un espacio dedicado a la divulgación científica y la exploración del universo que abrió sus puertas en Santa Cruz de Tenerife, España, como parte del festival Starmus. Durante el encuentro, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen compartieron algunas de las experiencias que marcaron su reciente misión espacial y destacaron la importancia de la cooperación, la paz y el trabajo en equipo.

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La plaza de La Candelaria fue el escenario de la jornada, que reunió desde las primeras horas de la tarde a aficionados a la ciencia, investigadores y ciudadanos interesados en conocer de cerca a los integrantes de la misión. El lugar también acogió diferentes exposiciones y actividades interactivas impulsadas por 14 entidades y proyectos vinculados con la investigación, la tecnología, la conservación y la divulgación científica.

Acompañados por Garik Israelian, astrofísico y fundador de Starmus, los astronautas agradecieron la bienvenida que recibieron en Tenerife y hablaron sobre las emociones, los desafíos y las enseñanzas que dejó su experiencia en el espacio durante el pasado mes de abril.

Uno de los temas que surgió durante la conversación fue el valor de los vínculos personales frente a los retos de una misión de esta magnitud. Reid Wiseman reflexionó sobre la distancia que lo separó de su familia y la importancia de aprovechar el tiempo con los seres queridos. También invitó a los asistentes a promover la convivencia pacífica y la unidad entre las personas.

Victor Glover, por su parte, recordó uno de los momentos más difíciles antes de emprender el viaje: conversar con su esposa y sus hijos sobre los riesgos que podía implicar la misión. El astronauta explicó que afrontar esa posibilidad representó un desafío emocional, pues suponía hablar con su familia sobre lo que podría suceder si las cosas no salían según lo previsto.

Reid Wiseman y Victor Glover dan declaraciones sobre la misión Artemis II. Foto: Getty Images

Jeremy Hansen centró su intervención en la manera de afrontar situaciones inciertas. Para ello, planteó una pregunta que también estuvo presente durante el periodo de preparación y aislamiento de la tripulación: cómo aprender a sentirse cómodo ante lo desconocido.

El especialista señaló que, frente a escenarios en los que no es posible anticipar todos los resultados, la preparación científica, la confianza en los compañeros y una actitud positiva son elementos fundamentales. Estas condiciones, explicó, ayudan a enfrentar los imprevistos y aumentan las posibilidades de cumplir los objetivos de una misión espacial.

Los astronautas también relacionaron estas enseñanzas con los desafíos que enfrenta actualmente la humanidad. La inteligencia artificial, el cambio climático y las transformaciones del orden mundial fueron algunos de los asuntos mencionados durante el encuentro.

En ese contexto, insistieron en que, aunque no siempre es posible conocer las consecuencias de los cambios que atraviesa el planeta, la colaboración puede contribuir a construir mejores perspectivas para el futuro. El mensaje central fue la necesidad de mantener una actitud constructiva y encontrar puntos de encuentro para responder a los problemas comunes.

Momento en que la misión Artemis II celebra su trabajo Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y X @astro_reid

La inauguración contó, además, con la participación de Migdalia Machín, consejera del Gobierno de Canarias, y Juanjo Martínez, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife. Ambos destacaron la presencia de los astronautas en la isla y el potencial de este tipo de encuentros para despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia y las profesiones relacionadas con la innovación.

También resaltaron las posibilidades que ofrece el archipiélago para impulsar proyectos capaces de generar conocimiento y contribuir a transformaciones de alcance internacional.