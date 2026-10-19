Expertos alertan sobre nueva modalidad de estafa que roba datos personales con videos falsos en redes sociales

La inteligencia artificial generativa ha abierto una nueva puerta al cibercrimen en Colombia. Una de las técnicas que genera preocupación es el uso de videos deepfake, contenidos audiovisuales hiperrealistas que imitan el rostro y la voz de personas reales. Los delincuentes recurren a estas herramientas para suplantar identidades, engañar a los usuarios de redes sociales y obtener información personal o financiera con fines fraudulentos.

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De acuerdo con FortiGuard Labs de Fortinet, Colombia registró 3.500 millones de intentos de ciberataques y 2.000 millones de escaneos activos durante el primer semestre de 2026. Estas cifras evidencian un panorama de cibercrimen cada vez más sofisticado y automatizado, en el que la inteligencia artificial generativa desempeña un papel clave en las estrategias de los atacantes.

¿Cómo es el modus operandi?

Estos videos suelen circular principalmente en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y suelen recurrir a estrategias similares para engañar a los usuarios. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha utilizado la imagen de una reconocida cantante italiana para solicitar donaciones destinadas a los afectados por los terremotos.

¿Cómo pueden engañar con audios o videos creados con inteligencia artificial? Foto: Getty Images

Otra modalidad consiste en suplantar a figuras públicas o personas reconocidas para promocionar inversiones supuestamente “garantizadas”, criptomonedas, métodos para “duplicar el dinero” o promociones exclusivas de marcas conocidas, con el propósito de captar víctimas y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta.

Estas publicaciones suelen incluir un enlace o un número de WhatsApp en la descripción o en los comentarios, que dirige a las víctimas a un formulario o una conversación en la que se les solicitan datos personales y bancarios, e incluso acceso a sus cuentas.

Los ciberdelincuentes pueden aprovechar algunas vulnerabilidades del celular para estafar. Foto: Getty Images

De esta manera, los ciberdelincuentes aprovechan la viralidad de las redes sociales y los algoritmos de recomendación para llegar a miles de usuarios en poco tiempo, antes de que los contenidos sean denunciados y eliminados.

¿Cómo evitar caer en estas estafas?

Para evitar caer en fraudes con videos deepfake, los expertos recomiendan verificar la información en los canales oficiales de la persona o entidad mencionada. También es importante evitar enlaces sospechosos y abstenerse de compartir datos personales, bancarios o financieros a partir de publicaciones en redes sociales, incluso cuando el mensaje parezca legítimo.

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Otra medida consiste en denunciar los contenidos sospechosos en la plataforma donde fueron encontrados y conversar con familiares sobre estas modalidades de engaño, especialmente con adultos mayores y jóvenes, quienes pueden ser más vulnerables a este tipo de estafas. La prevención y la información son fundamentales para reconocer las señales de alerta y reducir el riesgo de convertirse en víctima.

Asimismo, se aconseja activar las notificaciones de seguridad y revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias y billeteras digitales para detectar posibles operaciones irregulares. Las ofertas de inversión que prometen ganancias garantizadas o aseguran que no existe ningún riesgo deben generar desconfianza, pues pueden ser una señal de fraude, independientemente de que utilicen videos deepfake para ganar credibilidad.