Sale a la luz el método que utilizan los estafadores para robar cuentas de WhatsApp y quedarse con el dinero de sus víctimas

Una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas para comunicarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo es WhatsApp. Sin embargo, su popularidad también la ha convertido en un blanco para los delincuentes, quienes recurren a engaños para apoderarse de las cuentas de los usuarios y solicitar dinero a sus contactos en su nombre.

Expertos advierten fallos en una plataforma de IA que podría exponer información y facilitar el acceso no autorizado

Aunque los delincuentes recurren a diversas modalidades para cometer estafas y fraudes, aprovechando los avances tecnológicos y las herramientas de inteligencia artificial (IA), recientemente salió a la luz un método que estarían utilizando para perfeccionar sus engaños, dificultar su detección y lograr su cometido.

El modus operandi de los estafadores

Un caso ocurrido en México demuestra que este tipo de estafas no afecta únicamente a Colombia, sino que también pone en riesgo a usuarios de otros países. La creadora de contenido Marcella Fematt denunció que perdió 6.400 pesos (aproximadamente un millón de pesos colombianos) tras ser víctima de un fraude digital.

De acuerdo con el relato de la joven, los delincuentes tomaron el control de la cuenta de WhatsApp de uno de sus amigos para solicitar transferencias de dinero a sus contactos. De hecho, el engaño ocurrió mientras mantenía una conversación en tiempo real con esa persona, lo que hizo que la solicitud pareciera legítima.

La solicitud coincidió con una reunión que ambos tenían prevista en una cafetería, circunstancia que reforzó su confianza y la llevó a realizar el depósito. Fematt reconoció que, aunque suele ser precavida ante posibles fraudes, no identificó a tiempo las señales de alerta y terminó convirtiéndose en víctima de una modalidad de suplantación de identidad.

Los delincuentes tomaron el control de la cuenta de WhatsApp de uno de sus amigos para solicitar transferencias de dinero a sus contactos. Foto: Getty Images

La sospecha surgió después de que la mujer enviara el comprobante de la transferencia, pues en lugar de recibir una confirmación, le solicitaron otros 13.000 pesos. Este extraño mensaje la llevó a considerar que alguien podría estar utilizando la cuenta de WhatsApp de su amigo sin su autorización.

Ante la situación, la creadora de contenido acudió al café donde había acordado encontrarse con su conocido y le preguntó por el dinero que acababa de enviar. El hombre se mostró sorprendido, ya que desconocía la solicitud y no tenía conocimiento de que alguien estuviera escribiendo a sus contactos para pedirles depósitos.

Las estafas en WhatsApp aumentan cada vez más, debido a los avances de la tecnología. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

¿Qué hacer si es víctima de hackeo?

Si una persona es víctima del robo de su cuenta de WhatsApp, lo primero es informar por otros medios que la cuenta fue comprometida y pedirles que no respondan a solicitudes de dinero ni realicen transferencias hasta confirmar la identidad del remitente.

Luego, si hubo transferencias de dinero, la víctima debe contactar inmediatamente al banco para reportar la operación y consultar las opciones disponibles. También es recomendable conservar capturas de pantalla, comprobantes y mensajes como evidencia, y reportar el incidente ante las autoridades competentes.

Cómo esconder chats de WhatsApp sin eliminarlos: el truco para que nadie lea sus mensajes

Además, la persona afectada debe registrar nuevamente su número de teléfono en WhatsApp e introducir el código de verificación de seis dígitos que recibirá por SMS o llamada para recuperar el acceso a su cuenta. Una vez completado este proceso, la sesión se cerrará en los demás dispositivos en los que esté activa.