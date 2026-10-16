Alguien está revisando su WhatsApp: la función que debe desactivar desde ya para que no espíen sus chats

En la actualidad, los celulares se han convertido en herramientas indispensables para la comunicación y el trabajo. Estos dispositivos permiten realizar múltiples tareas desde cualquier lugar y mantenerse en contacto con otras personas de manera rápida y sencilla.

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Entre las aplicaciones más utilizadas se encuentra WhatsApp, el servicio de mensajería de Meta que permite intercambiar mensajes, fotos, videos, documentos y archivos, además de realizar llamadas de voz y videollamadas. Su facilidad de uso ha hecho que millones de personas recurran a esta plataforma para comunicarse tanto en el ámbito personal como en el laboral.

Sin embargo, la información que circula por esta aplicación también puede despertar el interés de quienes buscan acceder a conversaciones ajenas sin autorización. Detrás de esta conducta pueden existir diferentes motivaciones, como la inseguridad, la desconfianza o el deseo de ejercer control sobre otra persona.

Por esta razón, es importante prestar atención a la seguridad de la cuenta y comprobar periódicamente qué dispositivos tienen acceso a ella. WhatsApp cuenta con una función que permite consultar las sesiones abiertas y detectar si hay algún equipo que el usuario no reconoce.

Imagen de referencia de mujer que está siendo espiada por WhatsApp. Foto: Getty Images

¿Cómo revisar los dispositivos vinculados a WhatsApp?

El procedimiento se puede realizar directamente desde la aplicación, sin necesidad de instalar herramientas adicionales. Para hacerlo, siga estos pasos:

Ingrese a la aplicación desde su celular.

Pulse los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha y seleccione la opción “Dispositivos vinculados”.

En pantalla aparecerá la lista de equipos conectados a la cuenta. Allí podrá revisar la información disponible sobre cada dispositivo y su última actividad.

Compruebe si los computadores, navegadores u otros dispositivos que aparecen en la lista corresponden a sesiones que usted inició. Si encuentra alguno desconocido, verifique si pudo haberlo utilizado anteriormente.

Si identifica un equipo que no reconoce o que ya no utiliza, selecciónelo y pulse “Cerrar sesión” para desconectarlo de la cuenta.

Imagen de referencia de hombres espiando el WhatsApp de otra persona. Foto: Composición de El País con imágenes de Pinterest y Getty

Es importante tener en cuenta que esta función permite comprobar los dispositivos vinculados a la propia cuenta, pero no muestra con quién conversa una persona ni identifica automáticamente a quien está detrás de cada equipo.

Si sospecha que otra persona accedió a su cuenta sin permiso, cierre las sesiones que no reconoce, proteja su celular con un método de bloqueo seguro y no comparta el código de verificación de WhatsApp con nadie. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de accesos no autorizados y a mantener la privacidad de sus conversaciones.