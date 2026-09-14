Cómo ocultar los chats restringidos de WhatsApp para que desaparezcan de la pantalla sin eliminar las conversaciones

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse con familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso con diferentes servicios. Aunque enviar mensajes y realizar llamadas continúan siendo sus funciones principales, la plataforma ha incorporado una amplia variedad de herramientas que permiten realizar otras tareas sin salir de la aplicación.

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Una de las alternativas más prácticas permite utilizar la app como una especie de bloc de notas personal. Para ello, los usuarios pueden abrir un chat consigo mismos y enviarse mensajes, fotografías, documentos, enlaces, ubicaciones o cualquier otro contenido que quieran conservar y consultar posteriormente.

También permite editar mensajes enviados cuando contienen algún error o cuando es necesario modificar parte de la información. De esta manera, no es necesario eliminar el mensaje y volver a escribirlo para corregir un detalle.

Sin embargo, las herramientas de WhatsApp no se limitan a facilitar la comunicación. La plataforma también ha reforzado sus opciones de privacidad para que los usuarios tengan mayor control sobre las conversaciones que manejan, especialmente cuando contienen información sensible.

En este contexto aparecen los chats restringidos, una función que permite proteger determinadas conversaciones y evitar que queden expuestas dentro de la bandeja principal.

La carpeta puede desaparecer de la vista, pero los chats no se eliminan. Foto: Anadolu via Getty Images

Los chats seleccionados se trasladan a una carpeta protegida que solo puede abrirse mediante el método de autenticación configurado en el teléfono, como la huella dactilar, el código de acceso o Face ID.

Además, las notificaciones asociadas están diseñadas para no mostrar directamente el contenido de los mensajes ni revelar información sensible en la pantalla del dispositivo.

Pero WhatsApp ofrece una opción adicional para quienes buscan llevar esta protección un paso más allá: ocultar por completo la carpeta de chats restringidos.

Cuando esta función está activada, la carpeta deja de aparecer de forma visible en la lista. Para acceder a ella, el usuario debe introducir una clave secreta en la barra de búsqueda de WhatsApp.

Es importante aclarar que ocultar esta carpeta no elimina los chats ni borra su contenido. Las conversaciones permanecen protegidas y pueden consultarse nuevamente mediante el mecanismo de acceso establecido por el usuario.

Una clave secreta permite encontrar los chats ocultos. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo ocultar los chats restringidos en WhatsApp?

Para activar esta función, solo es necesario seguir unos sencillos pasos:

Entrar a “Chats restringidos”.

Acceder a la configuración de esta sección.

Activar la opción “Ocultar chats restringidos”.

Establecer una clave secreta cuando WhatsApp lo solicite.

Una vez configurada, la carpeta dejará de aparecer de forma visible en la lista de conversaciones.

A partir de ese momento, los chats protegidos permanecerán ocultos y solo podrán localizarse al introducir la clave secreta correspondiente en la barra de búsqueda de la aplicación.