WhatsApp cambiará para siempre sus chats: así es la nueva función con inteligencia artificial que prepara Meta

WhatsApp comenzó a probar una nueva función que permitirá conversar con agentes de inteligencia artificial (IA) de terceros directamente desde la aplicación, a través de chats individuales y más allá de Meta AI, el asistente integrado que ya ofrece la plataforma.

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Actualmente, la aplicación de mensajería de Meta permite interactuar con Meta AI mediante un chat privado o mencionándolo en conversaciones individuales y grupales para responder preguntas, generar imágenes o realizar distintas tareas.

Ahora, la compañía busca ampliar esas posibilidades con la integración de asistentes externos, que podrán vincularse a la cuenta del usuario para mantener conversaciones, hacer consultas o ejecutar tareas específicas sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones.

Así funcionará la nueva herramienta

La novedad fue detectada por el portal especializado WaBetaInfo tras analizar la versión beta 2.26.35.3 de WhatsApp para Android. Por ahora, la función solo está disponible para un grupo reducido de usuarios que participan en las pruebas.

El proceso comenzará desde la configuración de la aplicación, donde será necesario crear un nuevo chat para el agente, asignarle un nombre y elegir una foto de perfil que lo identifique.

La vinculación se hará desde la configuración de WhatsApp. Foto: Getty Images

Después, WhatsApp generará una clave API que servirá para conectar ese chat con el servicio donde está alojado el agente de IA. El usuario solo deberá copiar esa clave en la plataforma correspondiente para completar la vinculación, aunque el procedimiento podría variar según el proveedor del servicio.

Cada cuenta podrá vincular hasta cinco agentes de IA diferentes, incluso si pertenecen a empresas distintas. De esta manera, será posible utilizar un asistente para trabajo, otro para productividad o cualquier otra función, todo desde WhatsApp y sin cambiar de aplicación.

Una vez configurados, los agentes responderán directamente dentro de sus chats individuales. Además, solo tendrán acceso al contenido compartido en esa conversación específica, por lo que no podrán leer otros chats, acceder a contactos, archivos multimedia ni participar en grupos o comunidades.

A diferencia de las conversaciones tradicionales de WhatsApp, los chats con estos agentes externos no contarán con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que tanto el desarrollador del agente como Meta podrán acceder al contenido intercambiado entre el usuario y el asistente.

La función permitirá crear chats individuales para cada agente. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los agentes vinculados podrán administrarse desde el menú de configuración, donde será posible cambiar su nombre, modificar la imagen de perfil o eliminarlos de la cuenta.

Si un agente se elimina, ya no será posible enviar nuevos mensajes en ese chat. Sin embargo, el historial de la conversación permanecerá guardado y podrá consultarse posteriormente.

Por ahora, la herramienta continúa en fase de pruebas con un número limitado de usuarios, por lo que todavía no está disponible de forma global.

*Con información de Europa Press