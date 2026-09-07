Robots humanoides salieron a las calles de Polonia a protestar: la razón detrás de la insólita marcha

Una escena poco habitual se registró este lunes en Varsovia, donde cerca de 30 robots recorrieron las calles, ondearon banderas y reprodujeron consignas mediante altavoces frente al Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia.

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La movilización fue organizada por Democratism, iniciativa que busca abrir una discusión sobre los efectos de la inteligencia artificial y la robotización en el mercado laboral.

Una protesta protagonizada por máquinas

Los robots no llegaron únicamente para mostrar sus capacidades. También llevaron un mensaje relacionado con el futuro del empleo. Durante la jornada se escucharon frases como “Defiendan los puestos de trabajo”, “Llegó la hora de las reglas” y “No esperen, regulen”.

Agibot A3, uno de los robots humanoides presentes, explicó a AFP el sentido de su participación: “Los robots presentes aquí deben mostrar que esta tecnología ya es una realidad”.

Durante la marcha, los robots lanzaron mensajes para pedir nuevas reglas sobre esta tecnología. Foto: AFP

Grzegorz Kulis, organizador de la marcha, puso el foco en uno de los principales temores relacionados con el avance de estas tecnologías. “Especialmente, queremos destacar el problema de la sustitución potencial de gente tanto por robots humanoides como por la inteligencia artificial en el trabajo cognitivo”, afirmó.

Kulis también advirtió sobre la velocidad de estos cambios. “Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema”, señaló, al defender la creación de “normas y regulaciones que servirían como un escudo protector para los trabajadores”.

Una advertencia sobre lo que viene

La elección de robots para protagonizar la protesta buscaba demostrar precisamente hasta dónde ha llegado esta tecnología. “Estos robots ya pueden moverse por ahí libremente, ya están ‘protestando’”, comentó Kulis.

La movilización llegó hasta el despacho encargado de los asuntos digitales. El ministro Krzysztof Gawkowski conversó con el organizador y coincidió en que existe un desafío.

La movilización también llegó hasta el Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia. Foto: AFP

“Los modelos de IA sin control, implementados en humanoides que también seguirán evolucionando a medida que avanza la robotización, representan un problema grave”, afirmó.

Polonia ya aprobó en julio una ley destinada a aplicar la normativa europea sobre inteligencia artificial mediante una autoridad nacional específica.

*Con información de AFP.