Tras desmentir a Samir Radi, meteorólogo Max Henríquez lanzó advertencia por el clima de este miércoles en Colombia

La discusión por las altas temperaturas en Barranquilla tomó un nuevo rumbo luego de que el representante Samir Radi asegurara que la ciudad había registrado una sensación térmica de 53 °C. El meteorólogo Max Henríquez cuestionó esa afirmación y aclaró cuáles son las condiciones que se esperan en los próximos días.

El inesperado vínculo entre volcanes y fenómeno de El Niño que Max Henríquez encontró tras estudiar 50 años de desastres

La cifra que generó la controversia

Radi había utilizado el dato de los 53 °C para cuestionar las medidas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que contemplan incentivos para quienes reduzcan su consumo y cobros adicionales para quienes lo aumenten por encima de determinados niveles.

En su pronunciamiento, el congresista defendió el uso de ventiladores y aires acondicionados en la costa Caribe. “En ese orden de ideas, oigan, recapaciten, entiendan que por nuestra posición geográfica no es un lujo tener un abanico prendido, no es un lujo tener un aire prendido”, afirmó Radi.

El representante también cuestionó que las decisiones de la CREG tengan en cuenta realidades climáticas diferentes a las del interior del país.

“Muchos de los comisionados de la CREG viven en el interior del país a temperaturas de 10, 12, 15 y 20 grados; no tienen que prender un aire, no tienen que prender un abanico, sacan resoluciones desconectadas de la realidad con la que están haciendo”, sostuvo.

Radi incluso destacó el efecto de la arborización de Barranquilla y señaló que, pese a los árboles sembrados durante los últimos años, el calor continúa siendo intenso.

“Qué tal que en Barranquilla no se hubieran sembrado tantos árboles como se han sembrado durante los últimos años, que reducen la sensación térmica a algunos grados precisamente a través de ellos”, manifestó.

Cerró su mensaje con una referencia directa a la temperatura: “Hoy, Barranquilla, con 53 grados de sensación térmica, le está diciendo: ‘Por favor, recapaciten’”.

Max Henríquez contradijo el dato

La cifra fue cuestionada por el meteorólogo Max Henríquez, quien fue tajante al referirse a la afirmación de Radi.

“No ha habido 53 °C de sensación térmica en Barranquilla. Eso no es cierto”, aseguró. Sin embargo, Henríquez explicó que esto no significa que el calor de la región sea leve. “Lo que sí es cierto es que esta época es la caliente del norte colombiano, calor que se acentúa con el Niño”, señaló.

Además, entregó una advertencia para este miércoles, 9 de septiembre: “Este próximo miércoles habrá una Tmax de 37 ºC y una sensación térmica de 42 ºC”.

Max Henríquez aclaró el dato de Radi y señaló que el calor se intensificará con El Niño. Foto: @HenriquezMax

El pronóstico mantiene, en todo caso, la expectativa de una jornada de intenso calor en el norte del país.