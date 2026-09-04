Grave falla de seguridad en WhatsApp: así podrían acceder a sus fotos sin desbloquear el celular

WhatsApp, una de las aplicaciones de comunicación más utilizadas en el mundo, enfrenta una grave vulnerabilidad en su versión para Android que podría permitir acceder a fotos privadas sin necesidad de desbloquear el teléfono.

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La falla de seguridad en WhatsApp fue identificada inicialmente por el investigador independiente José Rodríguez. El problema se presenta cuando el dispositivo está bloqueado y se recibe una llamada o videollamada a través de WhatsApp, situación que podría dejar expuestas las imágenes almacenadas en el equipo.

Aunque la aplicación permite responder o iniciar llamadas con el teléfono bloqueado para facilitar su uso, esta función podría dejar expuestas las fotografías del dispositivo. El problema aparece al acceder durante la llamada al icono de efectos, seleccionar ‘Crear con Meta AI’ y luego ‘Editar foto’, ya que la aplicación puede mostrar la galería sin exigir previamente el PIN o la autenticación biométrica.

La falla de seguridad en WhatsApp fue identificada inicialmente por el investigador independiente José Rodríguez. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

No todos los dispositivos son vulnerables a este problema: según NotebookCheck, algunos teléfonos Galaxy exigen desbloquear la pantalla antes de acceder a la función, mientras que modelos Pixel y Oppo podrían permitir eludir esta protección.

En el caso de los iPhone, la falla no se presenta debido a que WhatsApp utiliza la interfaz nativa de iOS para gestionar las llamadas.

Como medida temporal, los usuarios de Android pueden limitar el acceso de WhatsApp a las fotografías y videos almacenados en el teléfono. Para hacerlo, deben ingresar a ‘Ajustes’, ‘Aplicaciones’, ‘WhatsApp’, ‘Permisos’ y seleccionar ‘Permitir acceso limitado’ o ‘No permitir’, evitando que esté habilitada la opción de acceso total a la galería.

En el caso de los iPhone, la falla no se presenta debido a que WhatsApp utiliza la interfaz nativa de iOS para gestionar las llamadas. Foto: 123RF

El problema debería corregirse mediante una futura actualización de WhatsApp, aunque hasta el momento no se ha anunciado una solución definitiva ni tampoco han emitido un comunicado oficial sobre esta situación.

Tanto Meta como Google ya fueron informados de la vulnerabilidad, por lo que se espera que las compañías trabajen en una corrección para evitar que este fallo pueda comprometer la privacidad de los usuarios.