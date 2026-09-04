Max Henríquez advierte sobre grave emergencia que afecta a esta zona de Colombia: “Nada ha mejorado”

Las fuertes lluvias volvieron a dejar en evidencia la gravedad del problema ambiental en los mares de Santa Marta, luego de que el río Manzanares arrastrara hacia la bahía una gran cantidad de plásticos, bolsas, envases, ramas y otros residuos acumulados en distintos sectores de la ciudad. Frente a este panorama, el meteorólogo colombiano Max Henríquez hizo un fuerte llamado a la ciudadanía.

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La avalancha de basura

Una situación de emergencia quedó registrada en un video grabado por Luis Guillermo Rodríguez, profesional en ciencias náuticas, en el sector de la playa Los Cocos. Las imágenes muestran cómo la desembocadura del río Manzanares descarga sobre el litoral una gran cantidad de residuos y agua turbia, cambiando el aspecto del mar.

Aunque el video se hizo viral, el fenómeno no es nuevo y suele repetirse durante las temporadas de lluvias. La acumulación de basura en calles, canales, quebradas y zonas cercanas a los ríos facilita que estos residuos sean arrastrados hasta la bahía y, finalmente, lleguen al mar Caribe.

La problemática representa un desafío ambiental para Santa Marta, una ciudad cuya economía depende en buena medida de sus playas, paisajes y actividad turística. Además, los residuos no desaparecen con la limpieza de la arena, pues algunos permanecen en el agua, otros se hunden y pueden ser transportados por las corrientes hacia diferentes ecosistemas.

“Bañarse en aguas contaminadas”

Frente a este preocupante panorama, el meteorólogo cuestionó el descuido de las autoridades y entidades ambientales durante décadas, al denunciar el vertimiento de aguas negras al mar en Santa Marta y El Rodadero.

Desde hace como 50 años he venido denunciando el descuido de las autoridades de Santa Marta, el Rodadero, Cormagdalena y demas entidades ambientales, que no les importa que se viertan al mar tanto en Santa Marta como en el Rodadero todas las aguas negras pic.twitter.com/vZIskq2Lmh — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 4, 2026

“Desde hace como 50 años he venido denunciando el descuido de las autoridades de Santa Marta, el Rodadero, Cormagdalena y demás entidades ambientales, que no les importa que se viertan al mar tanto en Santa Marta como en el Rodadero todas las aguas negras”, escribió a través de su cuenta oficial de X.

Además, en otra publicación criticó la contaminación de las aguas de Santa Marta, señalando la presencia de residuos y aguas residuales en zonas donde se bañan los turistas: “Bañarse en esas aguas contaminadas con orines, materias fecales y todo lo demás que vierten al mar, ahí mismo donde uno se baña, es un asco”, escribió.

Bañarse en esas aguas contaminadas con orines, materias fecales y todo lo demás que vierten al mar, ahi mismo donde uno se baña, es un asco. Por eso no volví desde hace unos 30 años. Nada ha mejorado. Ahora está peor y las autoridades....no hacen nadapic.twitter.com/JxQtbshXXL — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 4, 2026

A su vez, aseguró que la situación ha empeorado en las últimas décadas y cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades: “Por eso no volví desde hace unos 30 años. Nada ha mejorado. Ahora está peor y las autoridades... no hacen nada”, concluye.