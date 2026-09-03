Expertos explican por qué se dieron al tiempo tres huracanes en el Pacífico y qué significa para Colombia

La presencia simultánea de Lowell, Karina y Marie en el océano Pacífico ha llamado la atención por tratarse de una combinación poco habitual. Los tres sistemas se mantienen activos mientras avanzan lejos de las costas continentales, en medio de un episodio de El Niño particularmente intenso.

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El océano está dando más energía a las tormentas

La explicación está relacionada con las condiciones que presenta el Pacífico. Las aguas más cálidas pueden proporcionar a estos sistemas tropicales la energía necesaria para desarrollarse y adquirir mayor fuerza.

Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan, calificó la coincidencia como algo poco frecuente. “Tres tormentas son definitivamente raras de observar”, señaló la experta.

Cole explicó que el actual comportamiento del océano está favoreciendo la actividad ciclónica: “El calentamiento por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas”. La especialista añadió que cuando el Pacífico tropical registra temperaturas superiores a las habituales, aumenta la posibilidad de que se presenten tormentas fuertes.

No se trata, sin embargo, de un único fenómeno que haya provocado los tres huracanes. El Niño forma parte de las condiciones ambientales que pueden facilitar su desarrollo, mientras cada sistema evoluciona de manera independiente.

Lowell, Karina y Marie siguen bajo vigilancia

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene avisos sobre los tres sistemas. Según el organismo, Lowell se encuentra al sur de Hawái, Karina permanece bastante al este de las islas y Marie está varios cientos de kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California.

Sobre Lowell, el NHC indicó que “se espera que permanezca como un huracán mayor durante los próximos días”. También advirtió que “las marejadas de Lowell probablemente causarán condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales” en algunas zonas de Hawái.

🚨🌪️ TRES HURACANES EN EL PACÍFICO AL MISMO TIEMPO:



El Niño genera una sucesión de 3 huracanes en el Pacífico: Lowell, Karina y Marie. pic.twitter.com/Zi4IuV6HkA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 3, 2026

El organismo señaló además que los pronósticos sobre la trayectoria y la intensidad de Lowell son “más inciertos de lo habitual”.

Marie, por su parte, se convirtió en huracán después de haber sido tormenta tropical y continúa desplazándose lejos de la costa mexicana. Karina también conserva la categoría de huracán mientras avanza por el Pacífico.

¿Hay alguna amenaza para Colombia?

Aunque los tres sistemas se encuentran en el Pacífico, la situación no representa una afectación directa para Colombia.

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicaron que los huracanes actualmente ubicados en esa zona del océano no tienen incidencia sobre el territorio colombiano.

Mientras tanto, NOAA también vigila una nueva zona de baja presión frente a la costa suroeste de México. El organismo le asigna una probabilidad cercana al 0 % de formación durante las próximas 48 horas y del 40 % durante los siguientes siete días, por lo que continúa bajo observación.