Max Henríquez hizo advertencia sobre una amenaza que podría revivir la tragedia de 1974: “Pueden ser peligrosas”

Comienza un nuevo mes y, con él, aumentan las alertas por el comportamiento de las lluvias en diferentes regiones de Colombia. Uno de los puntos que genera preocupación es Guayabetal, Cundinamarca, donde las autoridades enfrentan una emergencia invernal debido al desbordamiento de varias fuentes hídricas y a los constantes deslizamientos de tierra que afectan los corredores viales.

La tierra no deja de temblar; Max Henríquez advierte sobre un posible terremoto de mayor intensidad: “Puede ser posible”

La creciente súbita de la quebrada Estaquecá elevó de manera crítica el nivel del río Negro y aumentó el riesgo de una posible socavación lateral de la cuenca, una situación que amenaza directamente a más de 1.700 habitantes del casco urbano.

Sin embargo, esta situación llamó la atención del meteorólogo colombiano Max Henríquez, quien recordó que “no es la primera vez” que Guayabetal enfrenta grandes desastres asociados con el desbordamiento de ríos y las avalanchas. En ese contexto, hizo referencia a la tragedia de Quebradablanca, ocurrida hace más de 50 años y que permanece como uno de los episodios más graves registrados en la zona.

El meteorólogo informó en X que una nueva onda tropical ya avanza hacia Colombia. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Gety Images y @HenriquezMax

La tragedia de Quebrada Blanca

Uno de los episodios más devastadores registrados en la vía Bogotá-Villavicencio ocurrió el 28 de junio de 1974, durante una fuerte temporada de lluvias, en el sector de Quebradablanca, en Guayabetal, Cundinamarca.

Según la investigación histórica y técnico-científica del Grupo de Evaluación de Amenaza y Riesgo Geológico del SGC, un gigantesco deslizamiento arrasó cerca de 700 metros de la antigua vía al Llano, entre los kilómetros 72 y 77, y sepultó vehículos que permanecían represados, además de un puente y maquinaria que trabajaba en la remoción del material.

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La magnitud del desastre fue tal que, en cuestión de minutos, se estima que unas 500 personas quedaron sepultadas, aunque solo fueron recuperados 27 cuerpos. Debido a la dimensión de la tragedia, el lugar fue declarado camposanto semanas después.

Una advertencia basada en un antecedente

Esta alerta en Guayabetal llamó la atención del meteorólogo colombiano Max Henríquez, quien, a través de su cuenta en X, advirtió sobre la llegada de las lluvias al piedemonte y al municipio, haciendo énfasis en el aumento del nivel de los ríos de la zona.

Llegan las lluvias al piedemonte y a Guayabetal. Mucha atención a los ríos que por allí andan crecidos. No es la primera vez que se presentan emergencias en este sector. La de junio de 1974 en Quebradablanca fue la peor, con cientos de muertos pic.twitter.com/Hzj4Trw59y — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 2, 2026

El experto recordó que “no es la primera vez que se presentan emergencias en este sector” y señaló como antecedente la tragedia de Quebradablanca, ocurrida en junio de 1974, que dejó cientos de muertos.

Además, en otra publicación, alertó sobre la presencia de nubes de lluvia en la cordillera Oriental, entre Villavicencio y Bogotá, y volvió a llamar la atención especialmente sobre Guayabetal. El meteorólogo advirtió que estas precipitaciones “pueden ser lluvias peligrosas y causar mas eventos”.

Nubes de lluvia sobre la cordillera oriental entre Villavicencio y Bogotá. Alerta en Guayabetal, porque estas pueden ser lluvias peligrosas y causar mas eventos pic.twitter.com/IpMjcvoH4c — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 2, 2026

De hecho, la Gobernación de Cundinamarca y autoridades ambientales realizaron una inspección en Guayabetal para atender la emergencia invernal, luego del llamado de S.O.S. emitido por el municipio ante el desbordamiento de fuentes hídricas y los constantes deslizamientos que afectan las vías.