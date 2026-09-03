Max Henríquez alerta sobre etapa crítica que viene para el mundo y advierte lo que se tendrá que hacer: “Es imparable”

Hace apenas unas horas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó una nueva advertencia sobre la crisis climática con un mensaje contundente: “El planeta seguirá calentándose incluso mientras avanzan los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura”. Aun así, el organismo insiste en que todavía hay margen para reducir el impacto de este fenómeno.

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“Cada fracción de grado que se evite salvará vidas, protegerá ecosistemas y reducirá pérdidas económicas”, señaló la entidad.

La advertencia se basa en un informe que plantea que el mundo podría superar temporalmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento respecto a los niveles preindustriales. Sin embargo, también deja claro que aún existen opciones para limitar las consecuencias si se toman medidas con rapidez.

El documento explica que, cuanto mayor y más prolongado sea ese sobrecalentamiento, más graves serán los riesgos para las personas, la naturaleza, las economías y los ecosistemas. Además, aumentará la posibilidad de alcanzar puntos de no retorno que podrían desencadenar cambios irreversibles.

La ONU advierte que el planeta seguirá calentándose. Foto: Getty Images/iStockphoto

La principal conclusión del informe es que la mitigación y la adaptación deben avanzar de forma simultánea. Superar los 1,5 °C no significa que la batalla esté perdida, sino que es una señal de la urgencia de acelerar las acciones frente al cambio climático.

Tras conocerse el mensaje de la ONU, el meteorólogo Max Enríquez aseguró que se trata de un proceso que ya está en marcha y frente al cual la sociedad debe prepararse.

“¡Es imparable! Por eso hay que ir adaptándose al clima cambiante”, afirmó.

El PNUMA recordó que 2024 marcó un hito preocupante: fue el primer año en el que la temperatura media global superó los 1,5 °C sobre los niveles preindustriales, una señal de que el planeta se está alejando de la meta fijada en el Acuerdo de París.

Aunque el cambio climático se evalúa a partir de tendencias de largo plazo y no de un solo año, las proyecciones indican que el calentamiento podría alcanzar al menos 1,8 °C incluso si se cumplen los compromisos actuales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que el calentamiento global continuará en los próximos años. Foto: Getty Images

Por eso, el organismo considera fundamental prepararse para un posible sobrecalentamiento temporal y trabajar para que sea lo más breve y limitado posible, mientras se impulsan medidas que permitan reducir las temperaturas en las próximas décadas.