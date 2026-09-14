Alerta por estafa con el iPhone 18 Pro: sale a la luz un nuevo engaño que buscaría vaciar las cuentas de quienes quieren comprarlo

Con el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la expectativa de los usuarios interesados en renovar sus teléfonos no es lo único que ha llamado la atención. La popularidad de los nuevos dispositivos de Apple también se ha convertido en una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan el interés por los equipos para desarrollar nuevas modalidades de estafa y fraude.

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Un antecedente reciente se presentó en septiembre de 2025, tras la presentación del iPhone 17, cuando Kaspersky detectó campañas fraudulentas que utilizaban falsos sorteos y preventas, y supuestos programas para convertirse en “usuarios de prueba” del dispositivo. Estas estrategias buscaban engañar a las víctimas para obtener sus datos personales y financieros.

La nueva oportunidad para los delincuentes

Ahora, Kaspersky advierte que, ante la llegada de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los ciberdelincuentes podrían recurrir nuevamente a promesas como obtener los dispositivos antes de su lanzamiento, recibirlos gratis o probarlos de manera anticipada a través de un formulario de inscripción.

Estas estrategias buscan engañar a las víctimas para obtener sus datos personales y financieros. Foto: Getty Images

Una de las modalidades que más ha cobrado fuerza consiste en una supuesta convocatoria para usuarios de prueba que solicita datos personales, dirección de envío y, posteriormente, el pago de una tarifa para recibir el teléfono.

Sin embargo, después de realizar el supuesto pago, el dispositivo nunca llega. De esta manera, además de perder el dinero, la víctima puede haber entregado información como su nombre, número de teléfono y dirección, datos que podrían ser utilizados para spam, suplantación de identidad o nuevas campañas de phishing.

A esto se suman los falsos sorteos, que utilizan mensajes como “ganaste un iPhone” o “eres uno de los primeros usuarios” para generar emoción y presionar a las personas a entregar sus datos sin verificar la legitimidad de la oferta.

Este tipo de engaños cobra especial relevancia en América Latina, donde la actividad de ‘phishing’ mantiene niveles elevados. Foto: Getty Images

Este tipo de engaños cobra especial relevancia en América Latina, donde la actividad de phishing mantiene niveles elevados. De acuerdo con cifras compartidas por Kaspersky, durante el último año se registró un promedio de 3,5 millones de ataques de phishing al día en la región, una situación que deja en evidencia el alcance de estas campañas.

¿Cómo evitar caer en estas estafas?

Para evitar caer en este tipo de estafas, recomiendan revisar con cuidado las direcciones web y acceder directamente a las plataformas oficiales cuando exista alguna duda sobre una promoción. También es importante desconfiar de mensajes que generen urgencia mediante supuestas últimas unidades, accesos exclusivos o premios.

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Asimismo, las solicitudes de datos personales, información bancaria o direcciones a cambio de supuestos regalos deben considerarse señales de alerta. Como medida adicional, se pueden utilizar herramientas de seguridad que ayuden a identificar y bloquear enlaces de phishing y páginas maliciosas.