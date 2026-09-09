Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 18 Pro: características, precio y detalles que debe conocer

Apple renovó su línea de teléfonos inteligentes con los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, dos modelos que apuestan por un mayor rendimiento para la inteligencia artificial, una cámara con apertura dinámica capaz de captar un 50 % más de luz y mejoras en autonomía.

El nuevo director ejecutivo de la compañía, John Ternus, aseguró que el iPhone está diseñado para convertirse en el centro de la inteligencia personal de los usuarios, una visión que, según explicó, da un nuevo paso con esta generación de dispositivos.

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Los nuevos modelos fueron desarrollados para aprovechar al máximo Apple Intelligence, gracias al nuevo procesador A20 Pro, la tecnología Private Cloud Compute y la ejecución de modelos de IA directamente en el dispositivo, una característica que busca reforzar la privacidad y la seguridad de la información.

Apple también destacó la evolución de Siri AI, que ya procesa alrededor de 2.500 millones de solicitudes diarias y funciona con más de 30.000 aplicaciones. Además, incorporará Expressive Voices, una función que permitirá personalizar la voz del asistente, mientras que la versión de Siri en español estará disponible a partir de octubre.

El A20 Pro estrena una arquitectura de 2 nanómetros. Su CPU integra seis núcleos —dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia—, mientras que la GPU cuenta con siete núcleos.

La preventa arrancará el 12 de septiembre y el lanzamiento será el 18 de septiembre. Foto: Bloomberg via Getty Images

Para potenciar las funciones de inteligencia artificial, incorpora un sistema de doble Neural Engine, uno de ellos con 32 núcleos, lo que permite ejecutar más procesos de IA directamente en el teléfono. En conjunto, el chip incrementa el ancho de banda de memoria en un 50 %.

El A20 Pro estrena una arquitectura de 2 nanómetros. Foto: Apple

Otra de las novedades es el sistema de refrigeración mediante una cámara de vapor, diseñado para mantener un mejor rendimiento durante tareas exigentes.

Según Apple, el iPhone 18 Pro ofrece hasta 24 horas de uso con una sola carga, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza las 30 horas. Ambos modelos incluyen carga rápida, capaz de recuperar el 50 % de la batería en 15 minutos.

Una cámara con apertura dinámica

Apple calificó este lanzamiento como “la mayor mejora en la cámara en años”.

El sistema incorpora un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura variable, una tecnología que ajusta automáticamente la entrada de luz según las condiciones de la escena y permite capturar hasta un 50 % más de luz que la generación anterior.

A esto se suman nuevas funciones impulsadas por la integración de Siri con la cámara, además de herramientas para grabar con efectos cinematográficos y realizar videos en timelapse en 4K con Dolby Vision.

El procesador A20 Pro está preparado para funciones de inteligencia artificial y mayor autonomía. Foto: Apple

Los nuevos Pro Controls también ofrecen acceso rápido a los ajustes más utilizados, con la posibilidad de realizar configuraciones manuales.

En el apartado de software, iOS 27 introduce una Isla Dinámica más compacta, aunque con capacidad para mostrar hasta tres actividades simultáneas.

El sistema también amplía las herramientas de control parental e incorpora nuevas funciones de conectividad, entre ellas iPhone Handoff, que permitirá utilizar el mismo número telefónico en dos iPhone.

Los equipos llegan con una cámara de 48 megapíxeles con apertura variable. Foto: Apple

Precio y disponibilidad

Apple anunció que el iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1.469 euros (unos 5.300.000 pesos colombianos), mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá de 1.619 euros (aproximadamente 5.800.000 pesos colombianos).

Los dos modelos estarán disponibles en negro, plateado, azul claro y borgoña, con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

*Con información de Europa Press