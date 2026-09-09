Apple confirmó que iOS 27 estará disponible el próximo 14 de septiembre para los iPhone compatibles. El anuncio se realizó durante la presentación de los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, el primer modelo plegable de la compañía, junto con los AirPods 5 y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4.

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La actualización llegará a los iPhone 11 y modelos posteriores e incorpora cambios en la interfaz, mejoras de fluidez y nuevas funciones de inteligencia artificial relacionadas con Siri. Sin embargo, algunas de estas herramientas estarán condicionadas por el modelo del dispositivo y la región donde se encuentre el usuario.

¿Cuáles serán los iPhone compatibles con iOS 27?

Este es el listado de los dispositivos compatibles con la actualización del iOS 26:

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (2.ª generación).

iPhone 12.

Las nuevas funciones de iOS 27 apuntan a un iPhone más útil y conectado. Foto: Getty Images

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone SE (3.ª generación).

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

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iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16.

iPhone 16e.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17.

iPhone 17e.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

iPhone Air.

Apple renovó su línea de teléfonos inteligentes con los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Foto: Apple

A la lista de dispositivos compatibles se sumarán los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo, que llegarán al mercado con iOS 27 instalado de fábrica. En total, la actualización estará disponible para más de 30 modelos, desde generaciones lanzadas en 2019 hasta los equipos presentados este año.

Sin embargo, algunas funciones tendrán restricciones según el dispositivo y la región. Las herramientas de Apple Intelligence seguirán disponibles únicamente en modelos compatibles, desde el iPhone 15 Pro en adelante, mientras que Siri con inteligencia artificial continuará sin ofrecerse en la Unión Europea, incluida España, debido a los requisitos establecidos por la Ley de Mercados Digitales (DMA).