Científicos crean curioso invento que permitiría usar aparatos eléctricos sin necesidad de conectarlos al enchufe

Uno de los gastos fijos que deben asumir los hogares cada mes es el pago de los servicios públicos, como la energía eléctrica, el agua y el gas. Estos cobros pueden representar una carga importante para el bolsillo, especialmente cuando las facturas aumentan sin que las personas identifiquen una razón aparente.

Sin embargo, detrás de ese incremento pueden existir varios factores relacionados con los hábitos de consumo y el uso de los electrodomésticos.

Ni la nevera ni la lavadora: este es el electrodoméstico que puede consumir hasta cuatro veces más energía

Uno de los principales motivos es el tiempo que permanecen encendidos estos aparatos. Aunque algunos tienen un consumo relativamente bajo, utilizarlos durante varias horas al día puede generar un gasto considerable al finalizar el mes.

Entre los equipos que más pueden influir en la factura de electricidad están las neveras, las lavadoras, las secadoras y los sistemas de climatización. Su impacto depende de aspectos como la potencia, la frecuencia de uso, la antigüedad y la eficiencia energética de cada dispositivo.

Ante este panorama, una nueva tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos, podría abrir una alternativa para alimentar algunos dispositivos electrónicos con un recurso presente en el ambiente: la humedad del aire.

Según detallaron medios internacionales, el equipo creó un prototipo de papel pintado capaz de generar pequeñas cantidades de electricidad a partir del agua presente en el aire. La iniciativa, liderada por el profesor Seokheun Sean Choi junto con Guangya Yuan y Yang Gao, busca desarrollar una red de diminutos generadores que suministre energía a sensores de bajo consumo en edificios inteligentes.

Imagen de referencia de medido de energía de un hogar. Foto: Getty Images

Estos dispositivos permiten medir variables como la temperatura, la humedad, la calidad del aire y la ocupación de los espacios. Al funcionar con electricidad generada por el propio material, podrían reducir la necesidad de instalar cableados complejos o reemplazar periódicamente las pilas.

A diferencia de los paneles solares, esta propuesta no depende de la luz para producir energía, sino que aprovecha la humedad ambiental. Para ello, incorpora generadores impresos directamente sobre una base de papel que absorbe las moléculas de agua y aprovecha el movimiento de los iones para producir corriente eléctrica, sin necesidad de líquidos circulantes ni tuberías.

Para evaluar su funcionamiento, se conectaron 1.596 unidades en un panel. En condiciones de humedad elevada, una sola celda produjo 0,34 voltios, mientras que el sistema completo alcanzó los 3,5 voltios en un ambiente con una humedad del 38 %. La energía generada se almacenó en un condensador y permitió alimentar un teclado inalámbrico, una prueba que evidencia el potencial de esta tecnología para abastecer equipos de bajo consumo.

Imagen de referencia de hombre mirando la factura de electricidad. Foto: Getty Images

Aunque los resultados iniciales son prometedores, el prototipo todavía requiere más pruebas para determinar su durabilidad, seguridad y rendimiento a largo plazo.

Por ahora, la propuesta se perfila como una alternativa para alimentar pequeños dispositivos electrónicos, pero no como un reemplazo de las instalaciones eléctricas convencionales ni como una solución directa para reducir el consumo energético de toda una vivienda.