Expertos advierten fallos en una plataforma de IA que podría exponer información y facilitar el acceso no autorizado

Las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas indispensables para hacer diversas actividades cotidianas, desde comunicarse e interactuar con otras personas hasta acceder a opciones de entretenimiento, trabajar o estudiar.

Este es el peligroso virus preinstalado en celulares que puede robar datos y facilitar fraudes

Aunque los avances tecnológicos han facilitado estas tareas, también han abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar las vulnerabilidades digitales para cometer fraudes y robar información personal.

Ante este escenario, Check Point Research identificó dos vulnerabilidades de alto riesgo en LiteLLM, una herramienta de código abierto que permite acceder a más de cien modelos de lenguaje grandes (LLM) mediante la Api de OpenAI. Según la compañía, esta tecnología es utilizada por organizaciones como Adobe, Samsara y la Nasa.

Aunque los avances tecnológicos han facilitado tareas, también han abierto nuevas oportunidades para cometer delitos. Foto: Getty Images

De acuerdo con el equipo de investigación, estas dos vulnerabilidades podrían permitir que los ciberdelincuentes tomen el control de la plataforma incluso con una cuenta de permisos limitados y accedan a credenciales de servicios de inteligencia artificial (IA).

Según los ensayos controlados realizados por los investigadores de la compañía, ambos fallos podían ser aprovechados por un atacante para acceder a archivos confidenciales, modificar credenciales de administrador y ejecutar código de forma remota.

Los usuarios deben tener cuidado con descargar aplicaciones de fuentes desconocidas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

LiteLLM es una biblioteca de Python de código abierto que conecta más de cien modelos de lenguaje (LLM) a través de una interfaz unificada compatible con la Api de OpenAI. Entre sus principales ventajas, permite cambiar entre modelos de IA de proveedores como Anthropic y Google, así como de otros laboratorios, con una sola línea de código.

Además, según la compañía, LiteLLM supera los 97 millones de descargas al mes y acumula más de 59.000 estrellas en GitHub. La compañía aclara que estos indicadores no representan la cantidad de organizaciones que podrían verse afectadas por las vulnerabilidades.

Lo están espiando desde su celular: la aplicación que expertos recomiendan desinstalar ahora mismo

¿Qué hacer si una aplicación genera actividad sospechosa?

Cuando una aplicación pone en riesgo los datos personales o muestra un funcionamiento sospechoso, los expertos recomiendan reportar la situación e incluir información que facilite su investigación.

Para ello, es importante indicar el dispositivo utilizado, el sistema operativo, el nombre de la aplicación y su desarrollador, la plataforma desde la que se descargó y los permisos que tiene habilitados.