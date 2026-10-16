El error en las gafas inteligentes de Meta que encendió las alarmas: esto respondió la compañía

Meta solucionó un fallo de sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta que podía iniciar la grabación de voz sin que los usuarios lo advirtieran. El problema permitía que las conversaciones quedaran registradas sin necesidad de activar voluntariamente el asistente de inteligencia artificial Meta AI.

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En los últimos días, varios usuarios reportaron que sus dispositivos estaban grabando conversaciones con otras personas y que los archivos de audio, junto con sus respectivas transcripciones, aparecían almacenados en la aplicación Meta AI, señaló Europa Press.

Las quejas fueron compartidas en foros como Reddit, donde algunos propietarios señalaron que las grabaciones se producían incluso cuando no pronunciaban el comando de voz “Hey Meta”, necesario para activar el asistente. El comportamiento también se presentó con la opción “Responder sin Hey Meta” deshabilitada, lo que aumentó las preocupaciones sobre la privacidad de estos dispositivos.

Así lucen las gafas inteligentes de Meta. Foto: Getty Images

De acuerdo con los reportes, el inconveniente no se limitaba a una sola versión de las gafas, sino que afectaba a modelos de segunda y tercera generación. Esto apunta a un posible problema relacionado con el software del dispositivo, aunque la compañía no ha detallado qué originó el error. Los usuarios también indicaron que, durante las grabaciones, la luz LED de la montura se encendía, lo que funcionaba como indicador de que el dispositivo estaba registrando audio.

Consultada por el medio Android Authority, Meta confirmó que el problema ya había sido corregido. La empresa no explicó las causas de la falla, pero recordó que los usuarios pueden consultar, administrar y eliminar los registros de voz asociados a sus interacciones con Meta AI desde la configuración de la aplicación.

Meta, una de las compañías tecnológicas más importantes. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la privacidad de las gafas inteligentes. En meses anteriores, Meta había implementado actualizaciones para impedir que se utilizara el dispositivo para grabar de manera encubierta mediante la manipulación del indicador LED. Con esos cambios, las gafas podían desactivar la función de grabación si detectaban que la luz había sido alterada.

En paralelo, la compañía también ha explorado alternativas para quienes buscan dispositivos de audio sin cámaras. Durante su más reciente evento Meta Connect, presentó las Ray-Ban Meta Audio, unas gafas que prescinden de este componente y que, según la empresa, ofrecen sonido de alta calidad sin aislar al usuario de lo que ocurre a su alrededor.