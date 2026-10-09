Retiran unas gafas inteligentes por un fallo que puede causar quemaduras graves

Las INMO Air3 pueden alcanzar temperaturas peligrosas durante el uso prolongado. Las autoridades de Estados Unidos recibieron reportes de usuarios que sintieron ardor en la cara y cerca de una oreja.

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Unas gafas inteligentes diseñadas para traducir idiomas, ayudar con tareas mediante inteligencia artificial (IA) y reproducir contenidos multimedia fueron retiradas del mercado por un problema que puede poner en riesgo a quienes las utilizan.

Se trata de las INMO Air3, cuyo principal inconveniente está en la patilla izquierda, la parte que se apoya sobre la oreja. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), esta zona puede sobrecalentarse cuando las gafas se usan durante periodos prolongados.

La advertencia de las autoridades tras recibir reportes

La CPSC advirtió sobre la gravedad del problema y señaló que el sobrecalentamiento puede representar un peligro importante para los usuarios.

“La patilla izquierda de las gafas inteligentes retiradas del mercado puede sobrecalentarse durante un uso prolongado, lo que supone un riesgo de lesiones graves o incluso la muerte por quemaduras”, indicó la entidad en su aviso oficial.

La CPSC advirtió que el uso prolongado puede elevar la temperatura de una de las patillas y poner en riesgo a los usuarios. Foto: Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU

Hasta el momento, la compañía recibió 10 reportes de sobrecalentamiento. Entre ellos figuran usuarios que describieron una sensación de ardor en la cara y en el lado izquierdo de la oreja. La información publicada no confirma que se hayan producido muertes.

La retirada comprende aproximadamente 1.643 unidades vendidas en Estados Unidos y otras 120 comercializadas en Canadá. Los equipos se vendieron entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, por precios de entre 900 y 1.300 dólares, a través de Amazon, la página de INMO y Kickstarter.

Cómo identificar las gafas afectadas y qué hacer

Los modelos incluidos en la medida son negros y tienen una etiqueta en la parte interior de la patilla derecha con las inscripciones “AIR3” e “INMO”.

La CPSC pidió a los consumidores que “dejen de utilizar inmediatamente” las gafas afectadas y se comuniquen con el fabricante para obtener una reparación gratuita.

La solución consiste en actualizar el sistema del dispositivo a la versión V3.16 mediante asistencia en línea. La recomendación es no volver a utilizarlas hasta seguir las indicaciones de la empresa.