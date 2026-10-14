Facebook cambia la forma de mostrar publicaciones y videos: así podrá personalizar lo que aparece en su cuenta

Facebook está incorporando nuevas funciones de inteligencia artificial para que los usuarios tengan mayor control sobre las publicaciones y los videos que aparecen en sus cuentas. La actualización permite expresar, mediante instrucciones escritas en lenguaje cotidiano, qué contenidos desean encontrar con mayor frecuencia y cuáles prefieren dejar de ver.

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La iniciativa busca modificar la forma en que las personas interactúan con el algoritmo de la plataforma, encargado de seleccionar las publicaciones que aparecen en el Feed y los Reels. Según Meta, estas herramientas pretenden ofrecer recomendaciones más acordes con los gustos e intereses de cada usuario, a partir de sus preferencias y de las indicaciones que comparta.

De acuerdo con Europa Press, entre las novedades se encuentra la opción ‘Tu algoritmo’, que permite acceder a los ajustes relacionados con las recomendaciones. Para facilitar su uso, la compañía también actualizó el menú de tres puntos que aparece en las publicaciones, desde donde es posible encontrar estas herramientas y consultar los temas que generan mayor o menor interés.

La personalización también se extiende a las opciones ‘Me interesa’ y ‘No me interesa’. Al seleccionar alguna de ellas en una publicación del Feed o un Reel, los usuarios pueden responder preguntas adicionales de Facebook para explicar con más precisión qué les gustó o qué tipo de contenido prefieren evitar.

Pantalla de celular con los logos de Facebook y Messenger. Foto: Getty Images

De esta manera, la plataforma busca que las personas no dependan únicamente de las interacciones habituales, como dar ‘Me gusta’ o pasar de largo una publicación, para influir en lo que aparece en sus pantallas. En cambio, podrán describir directamente sus preferencias y recibir recomendaciones ajustadas a esas indicaciones.

Meta también anunció cambios en la tecnología que utiliza para organizar el contenido. La compañía integrará modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en los sistemas de recomendación del Feed y los Reels, con el propósito de interpretar mejor las instrucciones escritas por los usuarios.

Meta empresa propietaria de la red social Facebook. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con esta incorporación, Facebook busca que los cambios en las recomendaciones se reflejen en tiempo real, incluso durante una misma sesión. Así, el sistema podrá tener en cuenta no solo los temas mencionados, sino también el contexto y la intención de las solicitudes para ajustar el contenido sugerido.

La actualización representa un nuevo paso en la apuesta de Meta por ofrecer experiencias más personalizadas en sus plataformas. La compañía ya había presentado una herramienta similar, llamada ‘Tu algoritmo’, en Instagram a comienzos de año, y ahora extiende esta posibilidad a Facebook.