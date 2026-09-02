Revive Daniel Ruiz: golazo ante Santa Fe que le da confianza en el nuevo proceso de Gamero en Millonarios

Daniel Ruiz, jugador bogotano que todavía sigue generando expectativa en Millonarios, espera tener el despegue que necesita en su carrera con la 10 en su espalda en este nuevo ciclo con el Embajador tras su periplo por el fútbol ruso. Fue gran protagonista en el derbi bogotano ante Santa Fe en El Campín.

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El volante está de vuelta y otra vez abre la ilusión de que este sea su semestre definitivo como figura de Millonarios. En el clásico adelantado ante Santa Fe, válido por la fecha 16 de la Liga Betplay, Daniel Ruiz dio un guiño a la hinchada y volvió al gol en medio de coyunturas que pasan por cambios en la dirección técnica.

El volante bogotano fue titular y apenas comenzando el derbi bogotano, lanzó el potente remate para que la hinchada azul celebre. Sobre el minuto 5, Leonardo Castro fue pillado lejos del área rival y lanzado por el costado izquierdo, lanzó un largo centro muy preciso para que Daniel Ruiz entrara sin marca alguna y despistara a los centrales de Santa Fe.

¡MILLONARIOS ABRE EL MARCADOR EN EL CLÁSICO! Golazo de Daniel Ruiz y el 'Embajador' pone el 1-0 ante Santa Fe. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔥 pic.twitter.com/LetfW7UZo3 — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2026

Ni Iván Scarpeta y Turro Olivera le pudieron seguir su recorrido y totalmente habilitado, con una defensa jugada, Daniel Ruiz controló y soltó el potente remate para vencer la portería de Weimar Asprilla, quien había sido héroe de Santa Fe ante River Plate en el Monumental por la Copa Sudamericana.

Santa Fe le dio vuelta al marcador

Pese a que Daniel Ruiz fue la figura en la primera parte, Santa Fe pudo dar vuelta al marcador gracias a los goles de ‘Kanté’ Torres antes de finalizar el primer tiempo, cuando le robó la pelota a Sebastián Valencia; y Franco Fagúndez, quien no falló tras una gran jugada ofensiva y toques rápidos para impactar y vencer al portero Javier Burrai.

Por si fuera poco, Emerson Rivaldo hizo hacer valer la ley del ex y colocó el tercero tras un espectacular remate desde fuera del área que levantó los ánimos en la hinchada ‘cardenal’. No duró mucho el 3-1, cuando Andrey Estupiñán le dio un aire más a Millonarios con el 3-2.

Sobre el minuto 82, hubo una jugada bastante complicada, pues se decretó penalti por mano de Christian Mafla, pero todo fue invalidado por fuera de lugar. A los segundos de reanudarse, Helibelton Palacios vio la roja y se quedó con 10.

Daniel Ruiz celebra el gol ante Santa Fe Foto: Millonarios

Con esta victoria, Santa Fe se acerca al grupo de los ocho, mientras que Millonarios sigue con ansiedad por empezar el nuevo proceso con Gamero.