Así puede evitar cobros adicionales con el nuevo programa de uso eficiente de energía

El consumo de electricidad de los hogares cobra especial importancia con la entrada en funcionamiento del nuevo programa de uso eficiente de energía. Reducir algunos hábitos cotidianos puede ayudar a disminuir el gasto mensual y evitar que el consumo se eleve por encima de la meta establecida para cada usuario.

Así funcionará el incentivo al ahorro para los hogares y el cobro adicional para quienes superen su meta de consumo eléctrico

“Si el consumo supera en más 1 del 10 % la meta individual, se generará un cobro adicional sobre la energía que exceda ese límite, de acuerdo con las condiciones establecidas por la regulación vigente”, explicó la Alcaldía de Bogotá.

Pequeños cambios pueden marcar la diferencia

Una de las claves está en identificar aquellos aparatos y costumbres que aumentan el consumo sin que necesariamente sean evidentes. Enel Colombia advierte que “algunos de los mayores consumos de energía están ocultos en hábitos cotidianos”.

Entre los ejemplos señalados por la compañía están dejar la nevera abierta durante más tiempo del necesario, mantener cargadores conectados permanentemente, tomar duchas prolongadas o utilizar la lavadora sin completar su capacidad.

La forma de usar ciertos electrodomésticos puede elevar el consumo de electricidad en casa. Foto: Getty Images

Por eso, una de las primeras medidas consiste en revisar la manera en que se utilizan los electrodomésticos durante el día. En el caso de la nevera, Enel recomienda mantener una temperatura de entre 3 °C y 5 °C, revisar los empaques de la puerta y procurar que el aparato tenga espacio suficiente para ventilación.

También puede resultar útil reducir el tiempo de las duchas cuando se utiliza una ducha eléctrica o un calentador eléctrico, pues estos equipos representan una fuente importante de consumo en algunos hogares.

Apagar y desconectar también ayuda

La iluminación es otro punto que puede revisarse. La Alcaldía de Bogotá, al divulgar las recomendaciones de Enel Colombia, pidió “apagar las luces cuando no las necesites” y “aprovechar al máximo la luz natural”.

El llamado también incluye los equipos electrónicos. La administración distrital recomendó “desconecta[r] equipos que no estén en uso”, mientras que Enel aconseja eliminar cargadores conectados permanentemente y utilizar multitomas con interruptor.

Desenchufar los equipos que no se utilizan puede ayudar a reducir el consumo de energía. Foto: Getty Images

Computadores, televisores y consolas pueden incorporar además funciones de ahorro de energía. Reducir el brillo de las pantallas y programar su apagado automático son otras medidas sugeridas por la empresa.

La cocina y la lavadora también cuentan

En la cocina, agrupar varias preparaciones permite evitar encender repetidamente la estufa. Enel también recomienda tapar las ollas y aprovechar el calor residual.

Para la lavadora, una medida sencilla es esperar hasta tener una carga completa y utilizar el modo ECO cuando esté disponible.

Usar la lavadora con carga completa puede ayudar a reducir el consumo de energía. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Bogotá resumió el llamado a los hogares en cinco acciones: “apaga las luces cuando no las necesites”, “desconecta equipos que no estén en uso”, aprovecha la iluminación natural, reduce el uso de electrodomésticos de alto consumo y haz “un uso eficiente y responsable del agua”.

La suma de estos cambios puede contribuir a reducir el consumo total y facilitar que cada hogar se mantenga dentro de su meta.