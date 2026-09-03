Google lanza Gemini 3.8 Flash y Flash Cyber: así funcionan sus nuevos modelos de inteligencia artificial

Google presentó Gemini 3.8 Flash y Gemini 3.8 Flash Cyber, dos nuevos modelos de inteligencia artificial diseñados para ofrecer mayor velocidad y reducir costos. Mientras el primero está enfocado en mejorar los flujos de trabajo con agentes autónomos, la programación y el razonamiento complejo, el segundo apunta a reforzar la ciberseguridad mediante la detección automática de vulnerabilidades y la creación de parches.

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Gemini 3.8 Flash llega como un modelo todoterreno que mejora el desempeño de su predecesor en ingeniería de software, automatización de tareas con agentes y procesos de razonamiento de múltiples pasos en áreas especializadas.

Uno de sus principales atractivos es que mantiene el mismo precio de lanzamiento que Gemini 3.7 Flash: 0,75 dólares por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida. Según la compañía, este equilibrio entre costo y rendimiento le permite competir con modelos de gama alta considerablemente más costosos.

De acuerdo con Google, el modelo supera a Claude Opus 5 y GPT-5.6 Sol en tareas como análisis financiero, flujos de trabajo complejos en el ámbito legal, comprensión de videos extensos y razonamiento multidisciplinario.

Gemini 3.8 Flash ya está disponible en Google AI Studio, Android Studio, Google Antigravity, Gemini Enterprise y para los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra a través de la aplicación Gemini, el Modo IA de la Búsqueda de Google y Gemini en Google Sheets.

La integración llega a varias herramientas del ecosistema Google. Foto: Anadolu via Getty Images

Gemini 3.8 Flash Cyber apuesta por la ciberdefensa

Junto a este lanzamiento, Google presentó Gemini 3.8 Flash Cyber, el que considera su modelo de ciberdefensa más avanzado hasta la fecha. Su principal objetivo es identificar fallos de seguridad y corregirlos de forma automática, aprovechando la rapidez y el menor costo de la arquitectura Flash.

En las pruebas realizadas con CyberGym, una de las herramientas de referencia de la industria para evaluar la detección de vulnerabilidades, el modelo obtuvo un rendimiento ligeramente superior al de GPT-5.6 Sol y Claude Mythos 5.

En una evaluación que exigía encontrar una amplia variedad de vulnerabilidades en bases de código complejas escritas en 20 lenguajes de programación, Gemini 3.8 Flash Cyber alcanzó una tasa de éxito superior al 70 %.

Google ya utiliza esta IA para proteger sus propios sistemas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por ahora, Google distribuye este modelo de forma limitada a través del nuevo programa Fairwind, una iniciativa similar a Daybreak de OpenAI, Glasswing de Anthropic y Perception de Microsoft, dirigida a organizaciones y especialistas de confianza dedicados a la defensa cibernética.

La compañía también aseguró que ya utiliza Gemini 3.8 Flash Cyber para proteger el código de sus propios sistemas. Durante las pruebas internas, el modelo logró identificar una vulnerabilidad crítica en la infraestructura de Google Cloud en menos de dos horas y generó 2,6 veces más parches correctos para vulnerabilidades de Chrome que otros modelos comerciales de mayor tamaño.

*Con información de Europa Press