“Terrible tragedia”: un hombre muere y pasajeros quedan atrapados en famosa montaña rusa en EE. UU.

Una persona murió y varias resultaron heridas en un “incidente” ocurrido el lunes 12 de octubre en una montaña rusa de un parque temático en Georgia, Estados Unidos, según informaron las autoridades.

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Por el momento, las autoridades no han confirmado cómo murió la persona ni cómo resultaron heridas las otras en el incidente ocurrido en el popular parque Six Flags Over Georgia.

La presidenta de la junta del condado de Cobb, Lisa Cupid, dijo que detectives de la unidad de delitos graves del condado estaban investigando lo sucedido.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, según autoridades locales. El incidente, que obligó a evacuar la atracción y dejó otros cuatro heridos, ya está bajo investigación. https://t.co/MulOqfWpSR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

“Hoy ocurrió una terrible tragedia en Six Flags Over Georgia”, señaló Cupid en un comunicado.

“No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido”, añadió.

Un portavoz de Six Flags dijo a medios estadounidenses que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que estaban cooperando plenamente con los funcionarios locales.

“Estamos profundamente apenados por el incidente que afectó a un visitante en nuestro parque hoy”, afirmó el portavoz.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales Foto: X/@AlertaMundoNews

El operador de parques temáticos Six Flags, que tiene propiedades en toda Norteamérica, ha cerrado temporalmente nueve montañas rusas similares en seis parques “por extrema precaución”.

Las autoridades no precisaron qué atracción estuvo involucrada en el incidente en Georgia, pero medios locales la identificaron como la montaña rusa Goliath.

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Según el sitio web del parque, la montaña rusa alcanza velocidades máximas de 113 km/h y alturas de 61 metros.

El incidente se produce después de que Six Flags decidiera el mes pasado cerrar definitivamente una popular montaña rusa en su parque temático de California, luego de que decenas de personas afirmaran haber sufrido daños cerebrales luego de haber subido a esa atracción.

🚨 BREAKING: A man has reportedly been flung from a roller coaster at Six Flags Over #Georgia and killed. Police are investigating the fatal incident as several rides have been temporarily shut down. #ショコラなごほうび #gfvip #NUFC https://t.co/QkserYghOe — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 13, 2026

Finalmente, las acciones de Six Flags Entertainment se desplomaron más del 10 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado el lunes, tras los informes del accidente mortal, lo que supone un fuerte retroceso con respecto a las ganancias obtenidas durante la sesión regular.

Las acciones habían cerrado con una subida del 4,5 % durante la sesión regular antes de la caída posterior al cierre.