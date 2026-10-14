Donald Trump publicó un video creado con IA de él mismo jugando con un tigre y generó polémica en redes sociales

Un hombre que entró en un recinto de tigres en un zoológico del Reino Unido murió el sábado tras ser atacado por uno de los animales, informó la policía.

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La policía de South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, indicó que fue informada de que un hombre había entrado en el recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de la ciudad de Doncaster.

“El tigre atacó al hombre y le causó heridas graves”, indicó la policía en un comunicado.

Las autoridades investigan cómo un visitante logró acceder al hábitat de los tigres Foto: Redes sociales

“Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, fue declarado muerto en el lugar”, añadió.

Previamente, la policía había dicho que el tigre había permanecido en el recinto tras el incidente y que no suponía ningún riesgo para los visitantes, que fueron evacuados a raíz del suceso.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, DonaldTrump publicó un vídeo aparentemente generado por inteligencia artificial en Truth Social poco antes de la medianoche del martes, 14 de octubre, en el que se le veía domesticando a un tigre y jugando con el animal.

El vídeo parece parodiar las imágenes del ataque mortal, mostrando a Trump ahuyentando al animal. Termina con él abrazando al león mientras suena de fondo la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

En un comunicado emitido el martes, la familia de William Chapman, quien falleció el sábado en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster, pidió que se detuviera la difusión del video.

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“La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo está causando... una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”, declaró la familia, según informaron medios británicos.

Antes de publicar el video domando al tigre, el presidente Donald Trump publicó otro vídeo de aproximadamente 40 segundos que mostraba el ataque mortal del tigre ocurrido en Inglaterra.

Hombre es atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra Foto: Screenshots de redes sociales.

El presidente de Estados Unidos acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: “¡Nunca desafíes a la naturaleza!“.

A pesar del trágico desenlace que se muestra en el video, la publicación no contenía ninguna muestra de condolencia por la víctima ni ninguna referencia a su familia.

El parque confirmó que se produjo un “incidente grave” en su recinto de tigres, lo que provocó su cierre.